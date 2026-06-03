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Iranischer Außenminister sieht "keine greifbaren Fortschritte"

Iran-Gespräche könnten laut Trump am Wochenende enden

Mittwoch, 03. Juni 2026 | 23:02 Uhr
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APA/APA/AFP/HANDOUT
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Von: APA/AFP

US-Präsident Donald Trump hat sich erneut optimistisch über eine bevorstehende Einigung mit dem Iran geäußert. Er sagte am Mittwoch in Washington, die Verhandlungen liefen “sehr gut” und womöglich gebe es eine Einigung am Wochenende. Trump widersprach damit Äußerungen des iranischen Außenministers Abbas Araqchi. Dieser hatte erklärt, es gebe “keine greifbaren Fortschritte”, die Gesprächskanäle nach Washington seien aber weiterhin offen.

Zur Bedingung für weitere Gespräche machte der Iran erneut, dass Israel seine Angriffe auf die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon einstelle. Trump sagte dazu, er würde das Thema Libanon gerne “getrennt” behandeln.

Zu einer möglichen Einigung mit dem Iran fügte Trump hinzu: “Es kann natürlich auch sein, dass es nicht dazu kommt, man weiß es ja nicht -, aber wenn es passiert, könnte es zum Beispiel am Wochenende passieren.” Verhandelt wurde zuletzt über ein Rahmenabkommen für eine 60-tägige Verlängerung der Feuerpause. Währenddessen sollten Gespräche über das iranische Atomprogramm stattfinden.

Militäreinsatz “Epischer Zorn” laut Rubio beendet

US-Außenminister Marco Rubio bekräftigte unterdessen seine Darstellung, der Militäreinsatz “Epischer Zorn” im Iran sei bereits beendet. “Wir führen keine anhaltenden Angriffe innerhalb des Iran mehr durch, um ihr Militär zu schwächen”, sagte er bei einer Kongressanhörung. Die US-Armee hatte zuletzt zwar iranische Ziele angegriffen, dies jedoch mit “Selbstverteidigung” erklärt.

Die USA und Israel hatten am 28. Februar mit Luftangriffen den Iran-Krieg begonnen. Teheran reagierte darauf mit Raketen- und Drohnenangriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Region. Seit dem 8. April gilt eine Feuerpause, die jedoch brüchig ist.

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