Aktuelle Seite: Home > Politik > Iran kontrolliert Straße von Hormuz mit “Mautstellen”-System
Schiffe müssen Unterlagen vorlegen und Freigabecodes einholen

Iran kontrolliert Straße von Hormuz mit “Mautstellen”-System

Donnerstag, 26. März 2026 | 13:52 Uhr
Schiffe müssen Unterlagen vorlegen und Freigabecodes einholen
APA/APA/AFP/SAHAR AL ATTAR
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Die iranischen Revolutionsgarden haben einer Analyse zufolge in der Straße von Hormuz eine Art “Mautstellen”-System zur Kontrolle der internationalen Schifffahrt eingeführt. Dabei müssten Schiffe vollständige Unterlagen vorlegen, Freigabecodes einholen und eine von den Revolutionsgarden begleitete Durchfahrt durch einen einzigen kontrollierten Korridor akzeptieren, heißt es in einer Publikation des Schifffahrts-Magazins “Lloyd’s List”.

Das Magazin beruft sich dabei unter anderem auf Schifffahrtsdaten und mehrere mit dem neuen System vertraute Quellen. Seit dem 13. März hätten insgesamt 26 Schiffe die Meerenge auf dieser Route um die Insel Larak vor der Südküste des Iran durchquert, heißt es. Mit Hilfe von Echtzeit-Schiffsverkehrsdaten konnten nach dem 15. März keine Durchfahrten mehr über die übliche Route erfasst werden, wie es hieß. In weiteren 21 Fällen habe aufgrund fehlender Daten keine Umleitung bestätigt werden können.

Bericht: Teilweise Zahlung von Gebühren

Nach Angaben dreier nicht näher genannter Quellen müssten sich Schiffsbetreiber vor dem Auslaufen an zugelassene Vermittler mit Verbindungen zu den Revolutionsgarden wenden. Sie würden dann angewiesen, Unterlagen etwa zur Kennungsnummer, zu Eigentumsverhältnissen, zum Ladungsverzeichnis – wobei Öl derzeit priorisiert werde -, zum Zielort und zu einer vollständigen Besatzungsliste einzureichen. Die Revolutionsgarden würden dann eine Überprüfung durchführen.

Mindestens zwei Schiffe hätten dabei eine direkte Gebühr – in chinesischem Yuan – gezahlt, hieß es. Nicht alle Schiffe waren davon betroffen. Nach positiver Prüfung bekommt das Schiff den Angaben zufolge einen Code, der später per Funk überprüft werde, worauf ein Lotsenboot entsandt werde.

Malaysia: “Unsere Schiffe dürfen wieder durch Hormuz”

Malaysias Regierung hat nach eigenen Angaben für Schiffe aus dem asiatischen Land eine Erlaubnis zur Passage der Straße von Hormuz erhalten. Premierminister Anwar Ibrahim teilte in einer Fernsehansprache mit, dass er mit Spitzenvertretern des Iran, Ägyptens, der Türkei und anderer Staaten in der Region gesprochen habe und dass nun malaysische Schiffe durch die Straße von Hormuz gelassen würden.

Iran: Passage muss abgestimmt werden

Laut der iranischen UNO-Vertretung dürfen Schiffe, die nicht als feindlich gelten und keine militärischen Aktionen gegen den Iran unterstützen, den Seeweg nutzen – sofern sie sich an alle iranischen Sicherheitsvorschriften halten und die Passage mit den zuständigen Behörden abstimmen.

Die für den internationalen Energiehandel zentrale Wasserstraße ist jedoch faktisch für weite Teile der Schifffahrt blockiert. Irans Kontrolle sowie Warnungen vor Minen, Drohnenangriffen und der Entzug von Kriegsrisikoversicherungen machten die Passage für westliche Reedereien zuletzt nahezu unmöglich. Hunderte Tanker, Containerschiffe und Frachter hängen in der Region fest.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Pestizide auf Spielplätzen: Grasproben belastet
Kommentare
66
Pestizide auf Spielplätzen: Grasproben belastet
Tarife für Seniorenheim als Kostenfalle?
Kommentare
48
Tarife für Seniorenheim als Kostenfalle?
Meran will Wildwuchs bei E-Rollern und -Fahrrädern eindämmen
Kommentare
35
Meran will Wildwuchs bei E-Rollern und -Fahrrädern eindämmen
Trump ruft zur Wiederwahl von Orbán auf
Kommentare
32
Trump ruft zur Wiederwahl von Orbán auf
Luchs kehrt nach Südtirol zurück
Kommentare
27
Luchs kehrt nach Südtirol zurück
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 