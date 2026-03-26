Iran übermittelt Antwort auf 15-Punkte-Plan der USA

Von: APA/Reuters/dpa

Der Iran hat nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim seine Antwort auf einen 15-Punkte-Vorschlag der USA für ein Ende des Kriegs in der Golfregion übermittelt. Dies sei in der vergangenen Nacht über Mittelsmänner geschehen, erklärte die Agentur unter Berufung auf eine informierte Quelle. Teheran warte jetzt auf eine Antwort aus Washington. Das iranische Präsidialamt und die mächtigen Revolutionsgarden hatten zuvor erklärt, man habe den US-Plan zurückgewiesen.

Die Meldung, wonach der Iran eine Antwort auf den US-Plan übermittelt habe, ist die bisher letzte Wendung in einem Hin und Her aus unterschiedlichen Signalen der beiden Kriegsparteien. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump am späten Mittwochabend (Ortszeit) in Washington einmal mehr beteuert, dass Verhandlungen im Gange seien und die Führung der Islamischen Republik unbedingt einen “Deal” erreichen wolle. Der iranische Außenminister Abbas Araqchi wies diese Darstellung jedoch entschieden zurück.

Araqchi teilte mit, es gebe zwar einen Austausch von Botschaften über befreundete Staaten. Man könne dies jedoch nicht als Dialog oder Verhandlung bezeichnen, sagte er im staatlichen Fernsehen. Der Iran prüfe aber die US-Vorschläge. Pakistans Außenminister Ishaq Dar bestätigte, dass sein Land Botschaften zwischen den USA und dem Iran vermittle.

Pakistan bestätigt Vermittlung zwischen USA und Iran

Dar teilte auf der Plattform X mit, sein Land habe Nachrichten zwischen beiden Ländern weitergeleitet. In diesem Kontext sei auch der 15-Punkte-Plan der Vereinigten Staaten geteilt und vom Iran erwogen worden, so der Minister weiter. Auch die Türkei und Ägypten sowie weitere nicht benannte Staaten unterstützten demnach die Initiative.

Trump gab auf seinem Online-Dienst “Truth Social” detaillierte Einblicke in seine Sicht des Verhandlungs-Status: Es gebe sehr wohl Verhandlungen mit dem Iran und “die iranischen Verhandler sind ganz anders und ‘seltsam’. Sie ‘flehen’ uns an, einen Deal abzuschließen, was sie auch tun sollten, da sie militärisch vernichtet wurden und null Chancen auf ein Comeback haben, und dennoch erklären sie öffentlich, dass sie unseren Vorschlag lediglich ‘prüfen’. FALSCH!!!”. Weiters schreibt Trump in einem Beitrag: “Sie sollten besser bald ernst machen, bevor es zu spät ist, denn sobald das geschieht, gibt es KEIN ZURÜCK, und das wird nicht schön werden!”

Bezüglich des Inhalts des 15-Punkte-Plans der USA lehnte es das Weiße Haus bisher ab, Einzelheiten zu nennen. Aus israelischen Regierungskreisen verlautete jedoch, gefordert würden unter anderem die Wiederöffnung der für den weltweiten Öl- und Flüssiggastransport enorm wichtigen Straße von Hormuz, die Beseitigung der iranischen Bestände an hochangereichertem Uran, die Eindämmung des iranischen Raketenprogramms sowie ein Ende der finanziellen Unterstützung für Verbündete des Iran im Nahen Osten.

Israel rechnet nicht mit Einlenken des Iran

In Israel, das gemeinsam mit den USA den Iran Ende Februar angegriffen und damit den Krieg ausgelöst hatte, ist man einem Insider zufolge jedoch skeptisch, dass die Führung in Teheran den Bedingungen zustimmt. Sechs weiteren Insidern zufolge hat der Iran Vermittlern mitgeteilt, dass der Libanon in ein etwaiges Waffenruheabkommen mit den USA und Israel einbezogen werden müsse. Israel bekämpft im Libanon die mit dem Iran verbündete radikalislamische Hisbollah-Miliz.