Irans Regierung verspricht angesichts Protesten Finanzhilfen
Trump warnt vor "Härte" der USA

Irans Regierung verspricht angesichts Protesten Finanzhilfen

Montag, 05. Januar 2026 | 07:30 Uhr
Neue Protestwelle im Iran
APA/APA/FARS NEWS AGENCY/HANDOUT
Von: APA/AFP/dpa

Angesichts der Anti-Regierungsproteste im Iran hat die Staatsführung eine befristete Finanzhilfe für alle Bürgerinnen und Bürger angekündigt. Jeder Iraner erhalte vier Mal eine monatliche Unterstützung von jeweils umgerechnet sechs Euro, teilte eine Regierungssprecherin am Sonntag im Staats-TV mit. Ziel sei es, “den wirtschaftlichen Druck auf die Bevölkerung zu verringern”. Der Durchschnittslohn im Iran beträgt etwa 170 Euro pro Monat, der Mindestlohn bei etwa 85 Euro.

Seit Ende Dezember demonstrieren zahlreiche Menschen in mehreren Städten des 86-Millionen-Einwohner-Landes gegen die hohen Lebenshaltungskosten, die schlechte Wirtschaftslage und das politische System. Dabei wurden mindestens 19 Menschen getötet. Hunderte weitere seien verletzt und festgenommen worden, teilte Iran Human Rights mit Sitz in Oslo am Sonntag mit. Zudem sollen die Behörden zumindest in einigen Gebieten schwere Waffen eingesetzt haben, um Proteste niederzuschlagen.

Die iranische Regierung macht weiterhin keine Angaben zu den Unruhen und Opfern. Daher stützen sich aktuelle Angaben vor allem auf Berichte in sozialen Medien und von Aktivisten im Ausland. Diese Berichte können nicht unabhängig verifiziert werden.

Trump warnt vor “Härte” der USA

US-Präsident Donald Trump drohte unterdessen angesichts von Berichten über weitere Todesopfer bei den Protesten im Iran dem Regime in Teheran erneut mit einem Eingreifen. Die USA beobachteten die Proteste sehr genau, sagte Trump während eines Flugs nach Washington vor Journalisten. “Wenn sie damit anfangen, Leute zu töten, wie sie es in der Vergangenheit auch getan haben, dann werden sie, denke ich, von den Vereinigten Staaten sehr hart getroffen werden”, sagte Trump. “Wir beobachten das sehr genau.” Unklar blieb, welche Schritte die USA möglicherweise erwägen.

