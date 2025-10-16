Israel bestätigt Identität von zwei toten Geiseln

Von: APA/AFP/Reuters/dpa

Nach der Rückgabe zwei weiterer Leichen von Geiseln durch die radikale Palästinenserorganisation Hamas am Mittwochabend hat Israel deren Identität bestätigt. Israel fordert die Hamas zur Übergabe aller toten Geiseln auf und droht bei Nichteinhaltung des Waffenruhe-Abkommens mit der Rückkehr zum Krieg im Gazastreifen. Israel bereitet nach eigenen Angaben außerdem zusammen mit Ägypten die Öffnung des Grenzübergangs Rafah zum Gazastreifen für den Personenverkehr vor.

Nach der Identifizierung durch die Gerichtsmedizin informierte die Armee “die Familien von Inbar Hayman und Oberfeldwebel Mohammad Alatrash darüber, dass ihre Leichen zur Beisetzung in ihre Heimat überführt worden seien”, hieß es in einer Armee-Erklärung am Donnerstag. Die Särge mit den sterblichen Überresten der beiden Geiseln waren am späten Mittwochabend vom Roten Kreuz an die israelischen Streitkräfte im Gazastreifen übergeben worden.

Hayman war eine Graffitikünstlerin aus Haifa und auch unter dem Pseudonym “Pink” bekannt. Die damals 27-Jährige wurde auf dem Nova-Musikfestival getötet, ihre Leiche wurde in den Gazastreifen gebracht. Auch die Leiche des 39-jährigen Militärangehörigen Alatrash wurde in das Palästinensergebiet verschleppt, nachdem er bei den Gefechten am 7. Oktober 2023 getötet worden war. Der Soldat hinterlässt 13 Kinder. Seine Familie war im Juni 2024 über seinen Tod informiert worden.

Israel droht Hamas

Das von US-Präsident Donald Trump vermittelte Friedensabkommen für den Nahen Osten sieht die Rückgabe aller von der Hamas verschleppten Geiseln vor. Laut Vereinbarung muss die Hamas insgesamt 28 tote Geiseln übergeben. Bisher übergab sie zehn Leichen. Bei einer davon handelt es sich nach israelischen forensischen Erkenntnissen nicht um die sterblichen Überreste einer Geisel. Die letzten 20 überlebenden Hamas-Geiseln waren wie vereinbart am Montag freigekommen. Daraufhin entließ Israel knapp 2.000 inhaftierte Palästinenser.

Die Hamas hatte am Mittwochabend nach eigener Darstellung alle für sie erreichbaren Überreste von Geiseln ausgehändigt. In einer Erklärung der Hamas hieß es: “Was die übrigen Leichen betrifft, so sind zu ihrer Bergung außerordentliche Bemühungen und spezielle Ausrüstungen nötig”. Man unternehme große Anstrengungen, um die Sache abzuschließen. Israels Armee erklärte: “Die Hamas ist verpflichtet, sich an die Vereinbarung zu halten und die nötigen Schritte zu unternehmen, um alle Geiseln zurückzugeben.”

Die USA gehen laut zwei ranghohen US-Beratern jedoch nicht davon aus, dass die Hamas gegen ihre Verpflichtungen aus dem Waffenruhe-Abkommen verstößt. Viele Leichen von Geiseln könnten unter den Ruinen ausgebombter Gebäude oder in Tunnelschächten verschüttet sein. “Dies ist eine sehr komplizierte Situation”, ergänzte ein ranghoher US-Berater. “Ich kann Ihnen sagen, dass wir hier nicht weggehen werden, bis alle (Geiseln) nach Hause kommen.”

Die israelische Regierung dagegen drohte der Hamas mit der Wiederaufnahme der Kämpfe im Gazastreifen. Verteidigungsminister Israel Katz sagte laut der israelischen Nachrichtenseite “ynet”, das Abkommen verlange die Entwaffnung der Hamas sowie die Übergabe aller lebenden und toten Geiseln. Sollte sich die Terrororganisation weigern, die Vereinbarung einzuhalten, werde Israel die Kämpfe wieder aufnehmen. Er habe das Militär angewiesen, für diesen Fall einen umfassenden Plan auszuarbeiten.

Vorbereitungen für Öffnung von Grenzübergang Rafah laufen

Israel bereitet indes die Öffnung des Grenzübergangs Rafah vor. Ein Datum werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben, teilte die zuständige israelische Militärbehörde Cogat mit. Humanitäre Hilfe werde nicht über den Grenzübergang Rafah abgewickelt. Die Versorgung des Gebiets mit Hilfsgütern laufe weiterhin über andere Übergänge wie Kerem Shalom. Zwei Insider hatten der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch gesagt, der Übergang werde voraussichtlich am Donnerstag geöffnet.