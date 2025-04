Israel: Hamas-Zentrale in Klinik im Gazastreifen angegriffen

Von: APA/dpa/Reuters

Die israelische Armee hat Berichte über einen Angriff auf ein Krankenhausgebäude am Sonntag im Norden des Gazastreifens bestätigt. Ziel sei eine Kommandozentrale der Hamas im Al-Ahli-Krankenhaus gewesen, teilten das israelische Militär und der Inlandsgeheimdienst Shin Bet mit. Mitglieder der Islamistenorganisation hätten von dort Anschläge ausgeführt und geplant, die auch israelische Zivilisten gegolten hätten. Einzelheiten dazu nannte das israelische Militär nicht.

Israels Armee habe vor dem Angriff Schritte unternommen, um Zivilisten zu schonen und Schäden an der Klinik in der Stadt Gaza möglichst gering zu halten, hieß es in der Erklärung. So habe es im Vorfeld unter anderem eine Warnung gegeben. Verletzt wurde bei dem Angriff niemand.

Evakuierungsaufruf vor Angriff

Augenzeugen bestätigten der Deutschen Presse-Agentur, dass die Armee die Krankenhausverwaltung vor dem Angriff aufgefordert habe, die Klinik zu evakuieren. Patienten und Angestellte hätten 18 Minuten Zeit gehabt, das Krankenhaus zu verlassen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA unter Berufung auf Augenzeugen. Dutzende Patienten hätten bei kühlem Wetter auf den Straßen rund um die Klinik ausharren müssen.

Palästinensischen Angaben zufolge wurde in der Nacht auf Sonntag ein Gebäude der Klinik bei einem israelischen Luftangriff getroffen und zerstört. Dabei seien Brände unter anderem in der Notaufnahme ausgebrochen, meldete WAFA. Das Al-Ahli-Krankenhaus war laut der palästinensischen Nachrichtenagentur in den vergangenen Monaten die wichtigste medizinische Einrichtung im Norden des Gazastreifens.

Palästinenser: Tote bei Angriff auf Auto

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Auto im Zentrum des Gazastreifens hat es palästinensischen Angaben zufolge unterdessen mehrere Tote gegeben. Sieben Menschen seien in der Früh in der Stadt Deir al-Balah ums Leben gekommen, hieß es aus medizinischen Kreisen in dem Küstengebiet. Angaben zur Identität der Opfer gab es zunächst nicht. Die israelische Armee teilte auf Anfrage mit, dem Bericht nachzugehen.

Israels Armee dehnt ihre Bodeneinsätze im Gazastreifen aus und drängt nach UNO-Angaben Hunderttausende Palästinenser in ein immer kleineres Gebiet an der Mittelmeerküste. Israel will nach eigener Darstellung eine größere Pufferzone entlang seiner Grenze schaffen. Ein Militärsprecher forderte am Samstagabend Bewohner im Raum Nuseirat im Zentrum Gazas zum sofortigen Verlassen ausgewiesener Viertel auf. Laut der Armee war von dort zuvor auf Israel geschossen worden.