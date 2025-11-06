Israel weitet Angriffe im Südlibanon aus

Von: APA/dpa

Israels Armee hat in mehreren Ortschaften im südlichen Libanon Gebäude bombardiert, die von der Schiitenmiliz Hisbollah genutzt worden sein sollen. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, das israelische Militär habe die Orte Taiba, Tir Dabba, Aita al-Jabal, Kfar Dunine und Sutar al-Sharkiya angegriffen. Der Nachrichtensender Al Jazeera zeigte Aufnahmen von heftigen Explosionen an den genannten Orten. Laut dem Gesundheitsministerium in Beirut wurde ein Mensch verletzt.

Die israelische Armee hatte zuvor Bewohner aufgerufen, bestimmte Gebäude und deren Umgebung in den fünf Orten zu verlassen. Die Ausweitung der israelischen Luftschläge löste unter der Bevölkerung Sorge vor einer Rückkehr zu dem offenen Konflikt zwischen Israel und der Schiitenmiliz Hisbollah aus. Libanon: Toter bei einem israelischen Angriff am Morgen

Schon in der Früh hatte sich in der Nähe der Hafenstadt Tyros ein Angriff ereignet, bei dem nach Angaben libanesischen Gesundheitsministeriums ein Mensch getötet und acht verletzt wurden. Laut Israels Armee galt der Angriff ebenfalls Infrastruktur und Mitgliedern der Hisbollah.

Die Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah hatten sich zuletzt wieder verschärft. Israel und sein Verbündeter USA drängen auf eine vollständige Entwaffnung der Hisbollah. Seit Ende November vergangenen Jahres gilt eine Waffenruhe. Israel wirft der Hisbollah aber eine Wiederaufrüstung vor und greift deshalb nahezu täglich weiter an.