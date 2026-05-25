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Immer wieder flammen Kämpfe auf

Israelischer Soldat im Süden des Libanon getötet

Montag, 25. Mai 2026 | 07:00 Uhr
Immer wieder flammen Kämpfe auf
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Von: APA/AFP

Bei Kämpfen im Süden des Libanon ist ein israelischer Soldat getötet worden. Der 19-Jährige sei “im Kampf gefallen”, teilte die israelische Armee am Montag mit. Ein weiterer Soldat sei bei dem Vorfall schwer verletzt worden. Der 19-Jährige ist der 23. israelische Soldat, der seit dem Wiederaufflammen des Konflikts zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz im Zuge des Iran-Kriegs getötet wurde. Zudem wurde ein Zivilbeschäftigter der israelischen Armee getötet.

Der Libanon war Anfang März in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ali Khamenei feuerte die von Teheran finanzierte Hisbollah Raketen auf Israel ab. Israel flog daraufhin Angriffe auf Teile des Libanon und schickte Bodentruppen über die Grenze.

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