Israelisches Kabinett muss Gaza-Einigung zustimmen

Von: APA/AFP/Reuters

Nach der Verkündung einer Einigung auf ein Abkommen über eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln muss das israelische Kabinett der Vereinbarung noch zustimmen. Israelischen Medienberichten zufolge soll es dafür am Donnerstag zusammentreten. Zuvor hatte das Vermittlerland Katar erklärt, Israel und die palästinensische Terrororganisation Hamas hätten sich auf ein Abkommen geeinigt. Eine Waffenruhe soll demnach am Sonntag in Kraft treten.

Während die Menschen in Gaza und Israel den Pakt feierten, verschärfte das israelische Militär nach der Ankündigung die Angriffe. Schwere israelische Bombardierungen, vor allem in Gaza-Stadt, töteten am späten Mittwoch 32 Menschen, sagten Rettungsdienste. Die Angriffe wurden am frühen Donnerstag fortgesetzt und zerstörten Häuser in Rafah im südlichen Gazastreifen, in Nuseirat im zentralen Gazastreifen und im nördlichen Gazastreifen, wie Anrainer berichteten. Nach Angaben des israelischen Militärs feuerten Militante aus dem Gazastreifen am Donnerstag eine Rakete auf Israel ab. Dabei gab es keine Verletzten.

Wie Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman al-Thani am Mittwochabend vor Journalisten sagte, sollen in einem ersten Schritt 33 israelische Geiseln freikommen, darunter Frauen, Kinder und alte sowie kranke und verletzte Zivilisten. Im Austausch dafür würden in einem zweiten und dritten Schritt palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen entlassen. Die Waffenruhe werde am Sonntag in Kraft treten und von den USA, Katar und Ägypten überwacht, sagte Thani.

Abstimmung am Morgen

Von der israelischen Regierung hatte es zunächst geheißen, dass noch einzelne Punkte geklärt werden müssten. Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erklärte, “mehrere Klauseln des Rahmens” seien noch offen. Der israelische Regierungschef dankte sowohl dem scheidenden US-Präsidenten Joe Biden als auch dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump für ihre Hilfe bei dem Abkommen. Israels Präsident Yitzhak Herzog begrüßte die Einigung als “richtigen Schritt”.

Laut israelischen Medien will das Kabinett voraussichtlich am Donnerstagmorgen über das Abkommen abstimmen. Zwei von Netanyahus Ministern haben sich bereits öffentlich gegen die Einigung ausgesprochen. Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich sprach von einem “schlechten und gefährlichen Abkommen für die Sicherheit des Staates Israel”, auch der rechtsextreme israelische Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir stellte sich gegen das “katastrophale Abkommen”. Nach Angaben aus Insider-Kreisen dürfte die Vereinbarung dennoch angenommen werden. Wie es langfristig etwa mit der Regierung im Gazastreifen weitergehen soll, war zunächst unklar.

Katar, die USA und Ägypten hatten eine Vermittlerrolle in den über Monate andauernden Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas in Doha eingenommen, die Anfang Jänner wieder aufgenommen worden waren. Katars Regierungschef Thani sagte, die Ankündigung der Waffenruhe geschehe nun “in der Hoffnung, einen dauerhaften Waffenstillstand zwischen den beiden Seiten zu erreichen”.

94 Geiseln noch im Gazastreifen

Der Gaza-Krieg dauert bereits mehr als 15 Monate. Ausgelöst worden war er durch den beispiellosen Großangriff der Hamas und mit ihr verbündeter Gruppen auf Israel am 7. Oktober 2023. Dabei wurden israelischen Angaben zufolge 1.210 Menschen getötet und 251 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

94 der Geiseln sollen sich nach wie vor im Gazastreifen befinden, 34 von ihnen sind laut der israelischen Armee bereits tot. Unter den Entführten befindet sich auch der österreich-israelische Doppelstaatsbürger Tal Shoham.

Laut Thani würde sich die israelische Armee während einer ersten Phase der Waffenruhe aus den dicht besiedelten Gebieten des Gazastreifens zurückziehen, um den Austausch sowie “die Rückkehr der Vertriebenen” zu ermöglichen. Details bezüglich der zweiten und dritten Phase würden nach der Umsetzung der ersten Phase bekannt gegeben. Israelische Medien berichteten, dass Israel dem Abkommen zufolge in der ersten Phase eine Pufferzone im Gazastreifen beibehalten will.

Jubel im Gazastreifen

Die Nachricht über das Abkommen löste im gesamten Gazastreifen Jubel aus. Tausende Menschen versammelten sich zum Feiern auf den Straßen, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP aus Deir al-Balah im Zentrum des Palästinenser-Gebietes und anderen Gegenden berichteten. Die Menschen tanzten, umarmten einander und fotografierten sich, um den besonderen Moment festzuhalten.

Israel war seit dem Hamas-Überfall massiv militärisch im Gazastreifen vorgegangen. Dabei wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde, die nicht unabhängig überprüft werden können, bisher mehr als 46.700 Menschen getötet.

Die Hamas erklärte, die geplante Waffenruhe im Gazastreifen sei “das Ergebnis der legendären Hartnäckigkeit unseres palästinensischen Volkes und unseres tapferen Widerstands im Gazastreifen seit mehr als 15 Monaten”. Die iranischen Revolutionsgarden sprachen von einem “Sieg für den palästinensischen Widerstand”.

Biden und Trump erfreut

US-Präsident Biden zeigte sich “begeistert” über die Vereinbarung und erklärte, sie sei aufgrund der “hartnäckigen und gewissenhaften” Arbeit der US-Diplomatie zustande gekommen. Zugleich betonte Biden, mit dem künftigen US-Präsidenten Trump habe er dabei als “ein Team” zusammengewirkt.

Trump selbst verbuchte die Einigung wenige Tage vor seinem Amtsantritt als eigenen Erfolg. “Diese epische Waffenruhe-Vereinbarung konnte nur als Ergebnis unseres historischen Siegs im November zustande kommen”, schrieb er in seinem Onlinedienst Truth Social mit Blick auf seinen Sieg bei der Präsidentschaftswahl.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte auf der Plattform X, die Vereinbarung bringe “Hoffnung für die gesamte Region, in der die Menschen viel zu lange unermessliches Leid erlitten” hätten.

In Österreich begrüßten Ex-Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und das Außenministerium die Einigung. “Dies gibt uns Hoffnung, dass auch der israelisch-österreichische Staatsbürger Tal Shoham, für dessen Freilassung ich seit Monaten kämpfe, freigelassen werden könnte”, erklärte Nehammer bei X. Nehammer war im ständigen Austausch mit der Frau und dem Vater der Geisel. Der außenpolitische Sonderbeauftragte Peter Launsky-Tieffenthal wurde nach Doha entsandt. Das Außenministerium schrieb auf X: “Sehr positive Nachrichten nach 467 schrecklichen Tagen.”