Israels Armee greift weiter im Libanon an

Von: APA/dpa/Reuters

Die israelische Armee hat ihre Angriffe auf die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon auch in der Nacht auf Sonntag fortgesetzt. In den als Dahija bezeichneten südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut werde Infrastruktur der Miliz bombardiert, schrieb die Armee auf Telegram. Kurz zuvor hatte sie nach eigenen Angaben in Reaktion auf einen Raketenbeschuss aus dem Libanon eine Abschussanlage der Schiiten-Miliz attackiert und zerstört.

Die vom Iran unterstützte Hisbollah feuert seit dem vergangenen Wochenende erstmals seit dem Beginn einer Waffenruhe im November 2024 wieder regelmäßig Raketen auf israelische Ziele ab. Zur Begründung nannte die Miliz die israelischen Angriffe auf den Iran mit der Tötung von Irans oberstem Führer Ayatollah Ali Khamenei. Seit der jüngsten Eskalation im Libanon sind nach örtlichen Behördenangaben mehr als 200 Menschen im Land getötet worden.