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Israelischer Luftangriff in der Stadt Tyros am 12. Mai 2026

Israels Armee ruft zur Evakuierung im Südlibanon auf

Freitag, 15. Mai 2026 | 11:22 Uhr
Israelischer Luftangriff in der Stadt Tyros am 12. Mai 2026
APA/APA/AFP/KAWNAT HAJU
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Von: APA/AFP

Die israelische Armee (IDF) hat die Bewohner von fünf Ortschaften im Libanon zur sofortigen Evakuierung aufgerufen. Angesichts der “Verletzung des Waffenruheabkommens durch die terroristische Hisbollah” sähen sich die Streitkräfte “gezwungen, mit aller Härte gegen sie vorzugehen”, erklärte der arabischsprachige Sprecher der IDF, Avichay Adraee, am Freitag im Onlinedienst X. Adraee nannte dabei fünf Dörfer in der Nähe der Stadt Tyros an der Küste im Südlibanon.

Die Bewohner sollten unverzüglich ihre Häuser verlassen und sich mindestens einen Kilometer entfernt von den Dörfern und Städten aufhalten. Die israelische Armee erklärte am Freitag zudem, dass einer ihrer Soldaten im Südlibanon getötet worden sei. Der 20-Jährige starb demnach im Süden des Landes, teilte die Armee mit. Nähere Angaben machte sie nicht.

Seit dem 2. März sind insgesamt 20 Israelis im Libanon getötet worden – 19 Soldaten und ein Zivilbeschäftigter der Streitkräfte. Nach libanesischen Angaben wurden im selben Zeitraum mehr als 2.800 Menschen durch israelische Angriffe getötet. Mit Angriffen auf Israel hatte die proiranische Hisbollah-Miliz den Libanon Anfang März in den Iran-Krieg hineingezogen. Als Reaktion auf die Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Khamenei feuerte die von Teheran finanzierte Schiitenmiliz Raketen auf Israel ab. Israel flog daraufhin massive Angriffe auf Teile des Libanon und schickte Bodentruppen über die Grenze.

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