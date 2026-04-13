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Israelische Angriffe im Südlibanon

Israels Armee übernimmt Kontrolle über Hisbollah-Hochburg

Montag, 13. April 2026 | 12:25 Uhr
Israelische Angriffe im Südlibanon
APA/APA/AFP/JALAA MAREY
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Von: APA/dpa/Reuters

Die israelische Armee übernimmt nach eigenen Angaben innerhalb von Tagen die vollständige Kontrolle über die südlibanesische Stadt Bint Jbeil. Die Fähigkeit der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz, von dort aus Israel anzugreifen, sei eingeschränkt, teilte ein israelischer Militärvertreter mit. “Nur eine kleine Anzahl von Terroristen hält sich noch in der Gegend von Bint Jbeil auf.” Bei Luftangriffen und Kämpfen seien mehr als 100 Mitglieder der Miliz getötet worden.

Auch aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, Israel habe den Ort, der nur wenige Kilometer von der israelischen Grenze entfernt liegt, vollständig umstellt. Es gebe dort heftige Kämpfe und viele Opfer in den Reihen der Hisbollah. In Bint Jbeil sind den Angaben sowie Berichten zufolge seit Tagen auch Dutzende Hisbollah-Kämpfer eingeschlossen. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es am Morgen, dies betreffe rund 40 Mitglieder der Miliz. Israels Armee hatte die Zivilbevölkerung vor einer Weile aufgerufen, den Ort zu verlassen.

Derzeit keine israelischen Bombardements in Beirut

In der libanesischen Hauptstadt Beirut hat es inzwischen seit Donnerstag keine israelischen Angriffe mehr gegeben. Nach einer groß angelegten israelischen Angriffswelle mit vielen Toten soll US-Präsident Donald Trump Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu dazu gedrängt haben, die Angriffe zu reduzieren.

In Nordisrael heulten nach Drohnen- und Raketenangriffen der Hisbollah in der Früh erneut die Warnsirenen. Berichte über Opfer oder Schäden gab es zunächst nicht.

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