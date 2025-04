Israels Armee: Zwei Hisbollah-Mitglieder im Libanon getötet

Von: APA/dpa/AFP

Israels Armee hat am Sonntag erneut die pro-iranische Hisbollah im Libanon angegriffen. Ein Mitglied der Miliz sei in der Gegend um die Ortschaft Hula im Süden des Landes getötet worden, hieß es. Bei einem weiteren Angriff sei der Vize-Chef einer Hisbollah-Einheit getötet worden, der Waffen und Geld in den Libanon geschmuggelt habe. Das libanesische Gesundheitsministerium sprach ebenfalls von zwei Todesopfern bei israelischen Attacken am Sonntag.

Ziel der Hisbollah-Schmuggelaktionen sei es, die militärischen Fähigkeiten der Miliz wieder aufzubauen. Die israelische Armee erklärte außerdem, “Abschussvorrichtungen und militärische Infrastruktur” der Hisbollah in der Gegend um die südlibanesische Stadt Nabatäa beschossen zu haben.

Israel greift trotz Waffenruhe fast täglich Ziele im Libanon an

Das israelische Militär greift trotz einer seit Ende November geltenden Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah fast täglich Ziele im Libanon an. Dabei wurden nach Angaben der Armee bereits mehrere Hisbollah-Mitglieder getötet. Seit dem Beginn der Waffenruhe gab es auch Raketenangriffe aus dem Libanon auf Israel, für die sich niemand verantwortlich erklärte.

Die vom Iran unterstützte Hisbollah hatte unmittelbar nach dem Beginn des durch den Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel ausgelösten Gaza-Krieges im Oktober 2023 mit verstärktem Raketenbeschuss auf Israel begonnen. Israel reagierte mit massiven Luftangriffen auf Ziele im Libanon und schließlich mit einer Bodenoffensive. Am 27. November vergangenen Jahres trat die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah in Kraft.

Die libanesische Armee soll die Einhaltung der Vereinbarung überwachen und auch für die Entwaffnung der Hisbollah sorgen. Nach Angaben der libanesischen Regierung gibt es dabei immer weitere Fortschritte. Eine Entwaffnung der Hisbollah kann nach Worten von Libanons Präsidenten Joseph Aoun jedoch nur durch Dialog, nicht durch militärischen Druck, geschehen. Israel wirft der Hisbollah vor, weiterhin Waffen im Südlibanon zu schmuggeln und Angriffe vorzubereiten.