Aktuelle Seite: Home > Politik > Israels Botschafter über antisemitische Vorfälle besorgt
Israels Botschafter zeigt sich alarmiert

Israels Botschafter über antisemitische Vorfälle besorgt

Dienstag, 19. August 2025 | 12:41 Uhr
Israels Botschafter zeigt sich alarmiert
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Der israelische Botschafter David Roet hat sich über die Serie antisemitischer Vorfälle in Österreich besorgt gezeigt. Roet verwies auf den Fall einer israelischen Familie in Salzburg, der von einem Gastwirt die Bedienung verweigert wurde, oder jenen Fall in Wien, bei dem Jüdinnen und Juden aus einem Taxi verwiesen wurden. “Es ist erschütternd, dass derartige Akte des Hasses mittlerweile zur Routine geworden sind”, erklärte Roet in einer Aussendung am Dienstag.

“Wir müssen den Kampf gegen Antisemitismus jetzt verstärken, bevor es zu spät ist. Es ist unsere moralische und historische Verantwortung”, erklärte der israelische Botschafter. Für Roet stellten diese Vorfälle “lediglich die Spitze des Eisbergs” dar, Jüdinnen, Juden und Israelis erleben tagtäglich Diskriminierung, betonte er.

Weltweit ansteigender Antisemitismus

Derartige Vorfälle dürfen laut Roet nicht Teil des Alltags werden. Er dankte den zahlreichen österreichischen Politikerinnen und Politikern, die sich unmissverständlich geäußert haben, dass Antisemitismus in diesem Land keinen Platz haben darf. “Der weltweit alarmierende Anstieg des Antisemitismus ist ein deutlicher Warnruf an uns alle, entschlossen zu handeln und einer weiteren Ausbreitung entschieden entgegenzutreten”, so Roet.

Bereits tags zuvor hatte der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), Oskar Deutsch, angesichts der jüngsten Vorfälle gewarnt. “Es reicht jetzt nicht mehr, antisemitische Diskriminierung, Beschimpfungen, Drohungen und physische Angriffe nur zu verurteilen”, erklärte er in einem Posting auf Facebook: “Wenn hier nicht entschieden dagegen vorgegangen wird, und zwar sowohl von der Politik und vom Rechtsstaat als auch von der Zivilgesellschaft, von einzelnen Engagierten auf der Straße oder in Sozialen Medien, in Redaktionen und von Kulturschaffenden, von Lehrern und Lehrerinnen und anderen in unserer Gesellschaft, dann wird es für Juden und Jüdinnen bald keinen Platz mehr in Europa geben.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Kommentare
95
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Kommentare
65
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Ehemaliger Gemeinderatskandidat beschimpft Rai-Journalisten
Kommentare
46
Ehemaliger Gemeinderatskandidat beschimpft Rai-Journalisten
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Kommentare
45
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Trump bereitet Treffen zwischen Putin und Selenskyj vor
Kommentare
42
Trump bereitet Treffen zwischen Putin und Selenskyj vor
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 