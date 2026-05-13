Aktuelle Seite: Home > Politik > Israels Regierungskoalition ebnet Weg für Neuwahlen
Das israelische Parlament (Knesset)

Israels Regierungskoalition ebnet Weg für Neuwahlen

Mittwoch, 13. Mai 2026 | 22:34 Uhr
Das israelische Parlament (Knesset)
APA/APA/AFP/MENAHEM KAHANA
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Die Regierungskoalition in Israel hat einen Antrag auf Auflösung des Parlaments gestellt und damit den Weg für vorgezogene Neuwahlen geebnet. “Die 25. Knesset wird vor Ablauf ihrer Amtszeit aufgelöst”, erklärte die Likud-Partei von Regierungschef Benjamin Netanyahu am Mittwoch. Die Wahl für ein neues Parlament würde an einem vom Knesset-Ausschuss festgelegten Termin stattfinden, der “frühestens 90 Tage nach Verabschiedung dieses Gesetzes liegen darf”, hieß es demnach weiter.

Der Gesetzentwurf wurde von der Likud-Partei veröffentlicht und von den Vorsitzenden der sechs Fraktionen unterzeichnet, die gemeinsam die Mehrheit im Parlament bilden. Israelischen Medienberichten zufolge könnte der Gesetzentwurf am 20. Mai zur Abstimmung gebracht werden.

Oppositionsführer Yair Lapid erklärte, er und sein Verbündeter seien bereit, sich bei einer vorgezogenen Abstimmung zur Wahl zu stellen. “Wir sind gemeinsam bereit”, schrieb Lapid im Onlinedienst X und bezog sich dabei auf seine neue Allianz, die er Ende April mit dem ehemaligen Regierungschef Naftali Bennett gegründet hat. Mit dem neuen Bündnis hofft die Opposition, Netanyahu in der nächsten Wahl zu schlagen – die nun bereits Ende August stattfinden könnte. Regulär würde am 27. Oktober ein neues israelisches Parlament gewählt werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Kommentare
103
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Brutale Jugendliche prahlen mit Gewalt
Kommentare
51
Brutale Jugendliche prahlen mit Gewalt
Handelskammern begehren gegen Brenner-Blockade auf
Kommentare
39
Handelskammern begehren gegen Brenner-Blockade auf
Heller-Projekt: Baumpflanzung markiert Auftakt für Hofburggarten
Kommentare
24
Heller-Projekt: Baumpflanzung markiert Auftakt für Hofburggarten
André Heller setzt ersten Spatenstich für “botanisches Gedicht” in Brixen
19
André Heller setzt ersten Spatenstich für “botanisches Gedicht” in Brixen
Anzeigen
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 