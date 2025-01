JG fordert angemessene Vertretung von Frauen in der Regionalregierung

Von: mk

Bozen – Die Junge Generation in der SVP versteht die Beweggründe hinter der Einführung der neuen Regelung zur Vertretung der Frauen in der Regionalregierung. Dennoch wird betont, dass dies lediglich ein erster, längst überfälliger Schritt hin zu einer gerechteren Vertretung von Frauen in politischen Gremien ist.

„Eine solche Entscheidung sollte in einer modernen Gesellschaft außer Frage stehen. Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in politischen Entscheidungsprozessen ist nicht nur ein demokratisches Grundprinzip, sondern auch ein wichtiges Signal für die Zukunft“, betont Anna Künig, Vorsitzende der JG.

Die JG fordert mit Nachdruck, dass an einer zeitgemäßen Lösung gearbeitet wird, die sicherstellt, dass Frauen in der Regionalregierung proportional zu ihrem Anteil im Regionalrat vertreten sind. Die aktuelle Regelung müsse so weiterentwickelt werden, dass die Geschlechtergerechtigkeit auch auf Regionalebene konsequent verwirklicht werde.

“Unsere Gesellschaft braucht eine moderne und faire Repräsentation, die Frauen wie Männer gleichermaßen einbindet. Die politische Arbeit von heute prägt die Gesellschaft von morgen – und diese Gesellschaft kann nur stark sein, wenn sie von allen vertreten wird”, so Künig.