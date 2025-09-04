Aktuelle Seite: Home > Politik > Junge STF: “Den Mutigen gehört die Welt”
Tag der Autonomie am 5. September

Junge STF: “Den Mutigen gehört die Welt”

Donnerstag, 04. September 2025 | 09:10 Uhr
Melanie Mair
Junge Süd-Tiroler Freiheit
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Am 5. September wird in Südtirol alljährlich der Tag der Autonomie gefeiert. Anlässlich dieses Tages fordert die Junge Süd-Tiroler Freiheit die politischen Entscheidungsträger auf, die Autonomie nicht nur mit nur Worten zu huldigen, sondern sie tatsächlich zu leben, mutig zu sein und immer weiter auszubauen.

Am 5. September 1946 wurde der sogenannte Pariser Vertrag – auch Gruber-De Gasperi-Abkommen genannt – abgeschlossen, welcher sodann die Grundlage für unser heutiges Autonomiestatut war. Alljährlich wird an diesen geschichtsträchtigen Tag erinnert. „Erinnerungen allein genügen jedoch nicht, es müssen Taten folgen“, so die Partei. „Taten, diese Autonomie in all ihren Facetten zu leben, und Taten, um die damit zusammenhängenden Kompetenzen immer weiter auszubauen. Dazu gehört, dass sich unsere politischen Entscheidungsträger der eigenen Möglichkeiten und Gesetzgebungskompetenzen bewusst sind und gleichzeitig mutig sind. Den Mutigen gehört die Welt, auch wenn es um unsere Autonomie geht“, ist sich die Landesjugendsprecherin der Süd-Tiroler Freiheit, Melanie Mair, sicher. „Wenn man vor dem italienischen Staat oder vor dem Verfassungsgerichtshof zurückschreckt und immer fragen muss, ob Rom unsere Schritte geheuer sind, dann kann unsere Autonomie nur stagnieren, sogar Rückschritte erleiden“, so Mair weiter.

Die Junge Süd-Tiroler Freiheit fordert daher, mehr Mut im Rahmen der bestehenden Gesetzgebungskompetenzen zu beweisen und diese konstant auszubauen, um immer selbstständiger zu werden. „Davon kann unser Land nur profitieren, zumal Entscheidungen, die optimal an die Bedürfnisse der Südtiroler Bevölkerung angepasst sind, getroffen werden können. Daher sei die Marschrichtung klar: Nicht stagnieren, sondern optimieren“, schließt die Junge Süd-Tiroler Freiheit.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Kommentare
133
Drehkreuz auf Seceda hat nun Nachahmer im Unterland
Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
Kommentare
112
Immer mehr Restaurant in Italien setzen auf die “Kein-Kind-Politik”
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Kommentare
90
„Habe mich getäuscht, zu glauben, dass die Kirche sich öffnen würde”
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Kommentare
61
Wie sicher fühlen sich die Menschen in Südtirol?
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Kommentare
26
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Tennis-Events im Herbst:
Tennis-Events im Herbst:
Spieler-Hotspots und Insights
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 