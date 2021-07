Junge STF: “Gebt den Jugendlichen ihr Nachtleben zurück”

Bozen – Die Junge Süd-Tiroler Freiheit setzt sich für eine Öffnung des Nachtlebens ein. “Seit 17 Monaten dürfen Diskotheken in Südtirol nicht mehr aufsperren. Noch immer werden Diskotheken-Betreiber im Ungewissen gelassen, wann sie mit einer Öffnung rechnen können.” Die Junge Süd-Tiroler Freiheit kritisiert dieses Verhalten der Politik und fordert eine sofortige Öffnung: „Wenn Wiesenfeste, Theater- und Kinobesuche erlaubt sind, müssen auch Diskotheken aufsperren dürfen.“

“Während in Österreich seit gestern Diskotheken wieder öffnen dürfen, wird in Südtirol die Öffnung mal wieder nach hinten verschoben. In Summe sind es nun 17 Monate, in denen die Jugendlichen in Südtirol auf ein attraktives Nachtleben verzichten müssen und die Diskotheken-Betreiber ohne Einnahmen bleiben. Es entbehrt jeder Logik, dass man Restaurants, Bars, Theater, Kinos und Festbesuche erlaubt, Diskotheken aber weiterhin geschlossen bleiben müssen“, meint die Junge Süd-Tiroler Freiheit und sagt: „Anstatt immer wieder auf Italien zu warten, sollten sich Kompatscher und Co. besser an Österreich orientieren.“

Die Junge Süd-Tiroler Freiheit betont: „Lange genug hat man unsere Jugend sekkiert! Nun ist es endlich an der Zeit, ihnen ihr Nachtleben zurückzugeben!“