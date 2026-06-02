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49. US-Vizepräsidentin als "Special Guest" angekündigt

Kamala Harris als “Special Guest” beim Austrian World Summit

Dienstag, 02. Juni 2026 | 09:18 Uhr
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APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/IAN MAULE
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Von: apa

Kamala Harris, ehemalige Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, wird am 16. Juni am 10. Austrian World Summit in der Wiener Hofburg teilnehmen. Das gab die Schwarzenegger Climate Initiative am Dienstag bekannt. Unter dem Motto “We Are Unstoppable” soll die Veranstaltung Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Kultur zusammenbringen, um Lösungen für eine sauberere und nachhaltigere Zukunft voranzutreiben.

“Kamala Harris steht für jene Art von Politik, die wir in diesem entscheidenden Jahrzehnt brauchen: mutig, lösungsorientiert und auf die Menschen ausgerichtet”, sagte Monika Langthaler, Direktorin der Schwarzenegger Climate Initiative. Ihre Teilnahme sei “ein starkes Signal dafür, dass Klimaschutz, Demokratie, Gerechtigkeit und wirtschaftliche Chancen Hand in Hand gehen müssen”.

“Allianzen stärken”

Harris war von 2021 bis 2025 die 49. Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten und damit die erste Frau in der amerikanischen Geschichte, die dieses Amt innehatte. Sie arbeitete daran, “globale Allianzen zu stärken, und trug wesentlich dazu bei, historische Gesetzesvorhaben voranzubringen, darunter die größten Klimainvestitionen, die jemals in den Vereinigten Staaten beschlossen wurden”, hieß es in der Ankündigung.

“Kamala Harris hat im Laufe ihrer Karriere gezeigt, was Leadership bedeutet: für Menschen einzustehen, die Demokratie zu verteidigen und für eine bessere Zukunft zu kämpfen”, wurde Event-Gastgeber Arnold Schwarzenegger zitiert. Der Austrian World Summit wurde als Plattform für konkrete Klimaschutzlösungen und internationale Zusammenarbeit von Schwarzenegger gegründet.

(S E R V I C E – 10. Austrian World Summit, 16. Juni 2026, Wiener Hofburg – Registrierung bzw. Erwerb von Business Tickets noch bis 9. Juni, Infos: https://www.austrianworldsummit.com/ )

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