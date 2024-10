Kickl und Nehammer eröffneten nächste Hofburg-Runde

Van der Bellen empfing Kickl in der Hofburg

Von: apa

In der Hofburg in Wien hat am Montag der nächste Akt der Regierungsfindung begonnen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfing zu Mittag als ersten FPÖ-Obmann Herbert Kickl. Nach 50 Minuten war der Gesprächstermin vorbei, inhaltlich sagte Kickl danach nichts. Wenig später traf ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer ein. Auch er zog sich mit dem Bundespräsidenten zu Beratungen hinter die Tapetentür zurück.

Kickl hatte davor die wartenden Journalisten vertröstet. Er werde erst dann eine öffentliche Stellungnahme abgeben, wenn Van der Bellen mit allen drei Parteichefs gesprochen und sich selbst geäußert habe, sagte er beim Hinausgehen. Im Laufe des Nachmittags wird der Bundespräsident auch noch mit SPÖ-Vorsitzendem Andreas Babler besprechen, wie eine künftige Koalition aussehen könnte. Ein Regierungsbildungsauftrag ist wohl noch nicht zu erwarten.

Das Staatsoberhaupt hatte Kickl, Nehammer und Babler aufgefordert auszuloten, wer eine tragfähige Regierung zusammenbringen könnte. Viel schlauer dürfte man seither nicht geworden sein. Denn Nehammer und Babler wollen unverändert nicht mit Kickl bzw. der FPÖ koalieren. ÖVP und SPÖ wiederum hätten gemeinsam nur ein Mandat Überhang, was eine entsprechende Zweier-Koalition schwierig machen dürfte und wohl die Einbeziehung eines dritten Partners nötig machen würde. Van der Bellen muss daher überlegen, ob er diesmal einen Regierungsbildungsauftrag erteilt oder erneut zu Parteigesprächen bittet.