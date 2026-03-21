Kiew griff Russland über Nacht mit mehr als 280 Drohnen an

Von: APA/AFP/dpa

Kiew hat Russland über Nacht mit über 280 Drohnen angegriffen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium berichtete, wurden 283 auf russisches Staatsgebiet abgefeuerte Drohnen abgefangen. Demnach handelt es sich um einen der größten ukrainischen Angriffe seit Kriegsbeginn vor über vier Jahren. Ein russischer Angriff legte die Stromversorgung im ukrainischen Tschernihiw lahm. Zwei Menschen starben in Saporischschja.

Rund 90 Drohnen wurden in der südrussischen Region Rostow abgeschossen, wie Regionalgouverneur Juri Sljusar im Onlinedienst Telegram mitteilte. Solche Angaben sind nicht im Detail überprüfbar, sie vermitteln aber einen Eindruck vom Ausmaß des Angriffs. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin erklärte in Onlinediensten, dass 27 Drohnen auf die russische Hauptstadt zugesteuert und abgefangen worden seien. Bei weiteren Drohnenangriffen im Südwesten der Region Saratow wurden zudem zwei Menschen verletzt und mehrere Häuser beschädigt, wie der örtliche Gouverneur Roman Busargin bei Telegram mitteilte.

Nach Berichten auf Telegramkanälen wurde eine Stickstofffabrik in der Stadt Toljatti an der Wolga getroffen. Auch Ölraffinerien im Wolgagebiet seien angegriffen worden. Offizielle Angaben gab es nur zu einem Treffer auf einen unbewohnten Hochhausneubau in der Stadt Ufa, die etwa 1.600 Kilometer von ukrainischem Gebiet entfernt liegt. Die ukrainischen Drohnen störten auch den Flugverkehr an mehreren russischen Flughäfen, darunter in Moskau.

Als Vergeltung für seit Februar 2022 verübte russische Angriffe greift die Ukraine regelmäßig Ziele in Russland an, darunter vor allem militärische Standorte und Energieinfrastruktur.

Zwei Tote in Saporischschja

Ein russischer Drohnenangriff in der Nacht legte die Stromversorgung im nordukrainischen Gebiet Tschernihiw weitgehend lahm, wie Gouverneur Wjatscheslaw Tschaus auf Telegram mittelte. In der Stadt Saporischschja im Süden kamen nach Behördenangaben bei einem Treffer auf ein Wohnhaus ein Mann und eine Frau ums Leben, zwei Kinder wurden verletzt. Die ukrainische Luftwaffe ortete nach eigenen Angaben 154 feindliche Drohnen, von den 148 ausgeschaltet worden seien.

Neue Friedensgespräche in Miami

Unterhändler der Ukraine und der USA sollen sich laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Samstag in den USA treffen, um die ins Stocken geratenen Gespräche über eine Beendigung des Ukraine-Kriegs zu beleben. Die Ukraine will Selenskyj zufolge gegenüber US-Vertretern auf einen Zeitrahmen für die Dreier-Gespräche mit Russland dringen.