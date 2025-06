Kindergärten und Schulen ladinische Täler

Von: Ivd

Bozen – Heute endet für 2927 Kinder und Jugendliche der Bildungseinrichtungen der ladinischen Täler der Unterricht beziehungsweise der Kindergartenbesuch. Im laufenden Schuljahr 2024/2025 haben 605 Kinder einen ladinischsprachigen Kindergarten besucht, 1187 eine Grundschule, 628 eine Mittelschule,483 eine Oberschule und 24 eine Berufsschule.

“Diese Zahlen spiegeln nicht nur das organisatorische Geschehen wider, sondern erzählen auch von einem intensiven Schuljahr, das von Engagement, Begleitung und gemeinsamer Verantwortung geprägt war”, erklärt Landesrat Daniel Alfreider: “Es war ein buntes Jahr voller Kreativität, gelebter Mehrsprachigkeit und bewegender Momente in unseren ladinischen Schulen. Das Musical in vier Sprachen der Grundschule St. Vigil Ciüriachecena oder das Aborigen-Schwarzlichttheater des Kunstlyzeums Cademia in Zusammenarbeit mit der Musikschule Gröden sind nur zwei beeindruckende Beispiele dafür. Auch das Pilotprojekt Scora movimentada wurde erfolgreich abgeschlossen, 40 Fachlehrkräfte aus verschiedenen Fachbereichen wurden gezielt fortgebildet, um Bewegung noch stärker in den Schulunterricht und Schulalltag zu integrieren. Wir wissen alle, wie sehr regelmäßige Bewegung von klein auf zur körperlichen und geistigen Gesundheit beiträgt.”

Kindergärten und Schulen seien mehr als Orte des Lernens, unterstreicht Landesrat Alfreider: “Unsere Bildungseinrichtungen sind gemeinsame Wege, die Kinder und Jugendliche, Familien, Lehrkräfte und das gesamte Schulpersonal Tag für Tag miteinander gehen.” Seinen Dank richtet Landesrat Alfreider “an alle, die unsere Schüler mit Herz, Geduld und Engagement begleiten. Möge der Sommer eine Zeit des Wachsens sein, nicht nur im Wissen, sondern auch in Freude, Neugier und Miteinander”.

Für die Abschlussklassen der Mittelschulen und Oberschule stehen nun die Abschlussprüfungen an: 228 Schüler werden zur Abschlussprüfung der dritten Klasse der Mittelschule antreten; zur staatlichen Abschlussprüfung der Ober- und Berufsschule werden insgesamt rund 70 Schüler teilnehmen.

An der Landesberufsschule für das Kunsthandwerk La Prufesciunela haben sechs Schüler der dritten Klasse die Berufsqualifikationsprüfung abgelegt; drei Schüler der vierten Klasse haben die Abschlussprüfung der beruflichen Ausbildung abgelegt.

Die Abschlussprüfungen der Mittelschule werden unmittelbar nach Unterrichtsende abgenommen und werden bis zum 30. Juni 2025 abgeschlossen sein. Die Abschlussprüfung der Oberschule beginnt am kommenden Mittwoch mit der ersten schriftlichen Prüfung.