Kinderhorte in Meran: Einschreibungen vom 10. bis 28. Februar möglich

Meran – Die Einschreibungen in die Kinderhorte der Stadt Meran werden vom 10. bis 28. Februar eines jeden Jahres entgegengenommen. Auf der Grundlage der eingereichten Einschreibungen wird eine Rangliste für das Erziehungsjahr (September-August) erstellt.

Von Mai bis zum 31. Januar des Folgejahres können nach Ablauf der Frist auch Einschreibungen eingereicht werden, die eine zusätzliche Rangliste bilden und bei eventuell frei werdenden Stellen herangezogen wird.

Das Einschreibeformular ist für beide Einrichtungen (Maddalena di Canossa und Yosyag) identisch. Bei der Einschreibung kann die Präferenz angegeben werden. Im Anschluss wird je nach Verfügbarkeit ein Betreuungsplatz im Kinderhort Ihrer Wahl zugewiesen.

Die ausgefüllten Formulare können entweder dem Kinderhort Maddalena di Canossa per E-Mail an die folgende Adresse geschickt werden: nido@comune.merano.bz.it oder direkt in der Einrichtung von 9.30 bis 12.00 Uhr abgegeben werden.

Möglich ist es auch, die Formulare dem Kinderhort Yosyag per E-Mail an die folgende Adresse zu schicken: asilonidoyosyag@virgilio.it oder direkt in der Einrichtung von 13.00 bis 14.00 Uhr abzugeben.