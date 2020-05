Kleinkindbetreuung: Verkleinerte Gruppen nehmen Tätigkeit auf

Bozen – Seit heute bietet auch die Kleinkindbetreuung stufenweise wieder ihren Dienst an. 60 Kitas und drei Tagesmuttergenossenschaften nehmen Tätigkeit heute auf, weitere Dienste folgen.

Seit dem heutigen Montag besuchen auch einige Kinder aus der Altersgruppe von null bis zu drei Jahren wieder ihre Kita oder ihre Tagesmutter. In den Horten laufen noch einige Vorbereitungsarbeiten, in den nächsten Tagen werden auch hier wieder Kleinkinder betreut werden. Wie im Landesgesetz festgelegt dürfen momentan maximal vier Kinder unter sechs Jahren gleichzeitig betreut werden. Die Hygiene- und Gesundheitsrichtlinien sehen zudem einen getrennten Eintritt/Austritt, die Kontinuität der Gruppe oder regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren der Einrichtung vor. Familienlandesrätin Waltraud Deeg betont: “Es war uns wichtig und es ist richtig, diese Betreuungsmöglichkeiten wieder zu ermöglichen. Die Eltern mussten sich in den vergangenen Wochen flexibel und sehr spontan umorganisieren. Die Wiederaufnahme des stufenweisen Angebotes ist hier eine wichtige Stütze und Entlastung.”

Die Wiederaufnahme der Betreuungstätigkeit sei auch durch die gute Zusammenarbeit mit allen beteiligten Trägerkörperschaften (Gemeinden und Sozialgenossenschaften) sowie mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb so schnell umsetzbar gewesen. “Der Schutz der Gesundheit der Kinder und des Personals ist unsere wichtigste Leitplanke. Auch wenn die dafür nötigen Schutzmaßnahmen im Alltag nicht unbedingt praktisch sind, sind sie doch in der derzeitigen Situation einfach notwendig. Wir müssen in jedem Fall eine erneute Infektionswelle vermeiden, deshalb gilt es nun besonders vorsichtig zu sein und dennoch Angebote wieder langsam hochzufahren”, sagt Deeg. Es gelte nun mit dem Bewusstsein für das Vorhandensein des Virus zu leben und den Alltag dementsprechend anzupassen. Bestimmte Schutzmaßnahmen und Einschränkungen seien momentan die neue Normalität, gibt die Landesrätin zu bedenken.

Zwei Drittel der Kitas wieder aktiv

Von den insgesamt 92 Kindertagesstätten haben 60 ihre Tätigkeit bereits heute wieder aufgenommen, weitere zwei starten innerhalb dieser Woche, ab Montag, 25. Mai kommen neun weitere Kitas dazu, andere nehmen ihre Tätigkeit ab Anfang Juni wieder auf. Bei den Kinderhorten hat die Gemeinde Meran angekündigt, ab Mittwoch, 20. Mai wieder Kinder im Hort aufzunehmen, die Gemeinde Bozen wird ihre 14 Horte ab kommenden Montag, 25. Mai wieder öffnen. Von den Sozialgenossenschaften, die den Tagesmutterdienst anbieten, sind drei bereits heute gestartet, weitere zwei folgen nächste Woche, einer startet mit Anfang Juni. Besonders bei den 230 Tagesmüttern bzw. Tagesvätern sei es eine individuelle Entscheidung, die wesentlich von den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten abhängt.

Dieser stufenweise Start sei der richtige Weg, wenngleich damit noch nicht alle Kinder wieder ihre Kita, ihren Hort oder ihre Tagesmutter besuchen könnten. “Wir ringen gemeinsam um gesundheitlich vertretbare Lösungen, die wir möglichst schnell auf den Weg bringen können – wissend auch, dass es viele weitere Schritte braucht und die Mithilfe der Arbeitgeber dringend nötig ist, damit wir schrittweise weiter öffnen können und somit auch die unterstützenden Dienste erweitern können”, sagt Landesrätin Deeg. Die Mithilfe der Familien im verantwortungsbewussten Umgang in dieser heiklen Phase sei dabei zentral, vor allem um einen Wiederanstieg der Infektionszahlen in jedem Fall zu vermeiden.