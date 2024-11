Klimakonferenz beginnt im Schatten von Krisen und Trump

Die Klimakonferenz beginnt unter schweren Vorzeichen am Montag in Baku

Von: APA/AFP

Die UNO-Klimakonferenz (COP29) in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku beginnt am Montag unter schwierigen Vorzeichen: Deutschland, traditionell einer der Treiber der Klimaverhandlungen, steckt in einer Regierungskrise, in den USA hat gerade der Klimawandel-Leugner Donald Trump die Präsidentschaftswahl gewonnen. Und überdies haben die Konferenzteilnehmer in Baku die schwierige Aufgabe, hunderte Milliarden Dollar für die internationale Klimafinanzierung zu mobilisieren.

Die zweiwöchigen Verhandlungen von Delegationen aus fast 200 Ländern beginnen mit den Reden von Staats- und Regierungschefs. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird nicht wie geplant vor dem Plenum sprechen: Er sagte seine Reise nach Baku am Donnerstag nach dem Bruch der Ampel-Koalition ab. Auch andere einflussreiche Staats- und Regierungschefs wie die Präsidenten von Frankreich und Brasilien, Emmanuel Macron und Luiz Inácio Lula da Silva, reisen nicht an.

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird heuer – nach seiner krankheitsbedingten Absage im Vorjahr – erneut nicht zur Klimakonferenz reisen. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) wird in der zweiten Verhandlungswoche in Baku erwartet. Ebenfalls angesagt haben sich der Energie- und Klimaschutzsprecher der Grünen, Lukas Hammer, und die Grüne EU-Abgeordnete Lena Schilling.

Die Umweltsprecherin der SPÖ, Julia Herr, forderte am Sonntag in einer Aussendung konkrete Beschlüsse in Baku. “Lippenbekenntnisse alleine werden als Ergebnis der heurigen Konferenz nicht ausreichen.” Ärmere Länder könnten ohne ausreichende Unterstützung weder Schutzmaßnahmen leisten, noch ihre Energieversorgung klimafreundlich umrüsten. Hilfe dabei sei auch ein notwendiger Beitrag zu einer humanen Migrationspolitik, da Wetterextreme mitunter auch Gründe für Migration und Flucht sein können.

Der Papst rief beim Angelus-Gebet am Sonntag die Teilnehmer der Konferenz auf, “einen wirksamen Beitrag zum Schutz unseres gemeinsamen Hauses” zu leisten. Der Papst erinnerte daran, dass vor drei Jahren die Plattform der Aktion “Laudato si” eingerichtet worden sei, die sich an seiner Enzyklika zum Thema Natur- und Klimaschutz inspiriert. Die vergangenen Monate seien von alarmierenden Nachrichten in Sachen Klima geprägt. Beim Angelus erneuerte Franziskus seine Nähe zu den Einwohnern von Valencia und anderen Teilen Spaniens, die mit den Folgen der jüngsten Überschwemmungen konfrontiert sind. Er rief zu Gebeten und Spenden für die betroffene Bevölkerung auf.

Greenpeace Österreich fordert faire Klimafinanzierung und klare Ausstiegspläne für fossile Energien. “Um Menschen weltweit wirkungsvoll vor der Zerstörungswut der Klimakrise zu schützen, braucht es genügend Geld”, sagte Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace. Während Expertinnen und Experten laut NGO davon ausgehen, dass jährlich 2,4 Billionen US-Dollar für Klimafinanzierung notwendig seien, liege das bisherige Ziel für Gelder nur bei 100 Milliarden US-Dollar.

Mit dem Fehlen internationaler Spitzenpolitiker könnte jedoch der notwendige Schwung fehlen, der in Baku gebraucht wird, befürchten Beobachter – beim Thema Emissionen ebenso wie bei den Finanzen. Schließlich bleibt in beiden Bereichen das Erreichte weit hinter den Erfordernissen und Vereinbarungen zurück.

Eine zentrale Aufgabe der Konferenz ist es, einen neuen Rahmen für die internationale Klimafinanzierung für die Zeit ab 2025 festzulegen – ob für fünf oder für zehn Jahre ist noch offen. Bisher gilt für die Finanzierung von Klimaschutz und Klimaanpassung eine Zusage der reichen Industrieländer von mindestens 100 Milliarden Dollar pro Jahr. Dieses Ziel wurde allerdings erst 2022 mit zweijähriger Verspätung erreicht.

Nach Expertenschätzungen wären mindestens eine Billion Dollar pro Jahr notwendig, um Länder des globalen Südens beim Klimaschutz und der Anpassung an die Folgen der Erderwärmung zu unterstützen. Einige Berechnungen kommen sogar auf 2,4 Billionen Dollar.

Einzahlungen leisten bisher ausschließlich die Industriestaaten beziehungsweise die Länder, die 1992 bei Unterzeichnung der UNO-Klimarahmenkonvention als solche eingestuft wurden. Deutschland hat sich zur Zahlung von jährlich sechs Milliarden Euro aus Haushaltsmitteln verpflichtet – dies bekräftigte die Regierung in dieser Woche trotz Haushaltskrise.

Gefordert wird aus dem Kreis der Industriestaaten, auch Länder wie China oder reiche Golfstaaten an der Klimafinanzierung zu beteiligen. Das Pariser Klimaschutzabkommen sieht dies bisher nur auf freiwilliger Basis vor.

Geld wird außerdem für den neuen “Loss and Damage”-Fonds für bereits eintretende Klimaschäden benötigt. Für diesen gibt es bisher aber ebenfalls noch keinen Finanzrahmen. Entwicklungsländer fordern mindestens 400 Milliarden Dollar allein für diesen Bereich, zusätzlich zu den Geldern für Klimaschutz und Klimaanpassung.

Auch bei der weltweiten Senkung klimaschädlicher Emissionen geht es nicht in ausreichendem Maße voran. Bisherige Zusagen der Vertragsstaaten des Pariser Abkommens dürften selbst bei vollständiger Umsetzung zu einer gefährlichen Erderwärmung um mindestens 2,6 bis 3,1 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter führen. Diese deutliche Überschreitung der 1,5-Grad-Grenze im Pariser Abkommen hätte weltweit fatale Auswirkungen.

Wegweisende neue Beschlüsse oder Angebote sind hierzu ungeachtet immer neuer Hitzerekorde und stetig zunehmender Extremwetterereignisse allerdings in Baku kaum zu erwarten, sondern wohl erst wieder im kommenden Jahr auf der UNO-Klimakonferenz in Brasilien (COP30).

Gleichwohl strebt die EU an, auch zum Thema Treibhausgasemissionen zumindest die Forderung nach mehr Anstrengungen in den Konferenzbeschlüssen von Baku zu verankern, etwa in einer gemeinsamen Abschlusserklärung. Ob es diese aber überhaupt geben wird, dürfte sich erst in der zweiten Konferenzwoche entscheiden, wenn die Verhandlungen auf Ministerebene geführt werden. Frühestens dann sind auch Entscheidungen zu den Finanzfragen zu erwarten.

“Dass dies keine leichten Verhandlungen werden, ist allen klar”, erklärte etwa Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Sonntag in Berlin. “Doch sie lohnen sich: Jedes verhinderte Zehntelgrad Erderwärmung bedeutet weniger Krisen, weniger Leid, weniger Vertreibung.”

Zusätzlich belastet werden die Beratungen durch den Ausgang der US-Wahl. Der künftige republikanische Präsident Donald Trump hat einen Austritt seines Landes aus dem Pariser Abkommen angekündigt. Auch Klimahilfen aus den USA – nach China der größte Treibhausgasemittent der Welt – dürften damit kaum noch zu erwarten sein.

Erschwert werden die Verhandlungen auch durch die generell schwierige geopolitische Lage mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dem eskalierenden Nahost-Konflikt. Zudem gilt Gastgeberland Aserbaidschan nicht gerade als Vorreiter beim Klimaschutz und auch nicht bei den Menschenrechten. Immer wieder mahnen Vertreterinnen und Vertreter westlicher Regierungen an, zumindest während der UNO-Konferenz innerhalb wie außerhalb des Tagungsortes Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu gewährleisten.