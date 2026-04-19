Aktuelle Seite: Home > Politik > Kloibmüller als Zeuge im Spionageprozess gegen Egisto Ott
Kloibmüller fungierte unter Innenminister Sobokta als Kabinettschef

Kloibmüller als Zeuge im Spionageprozess gegen Egisto Ott

Sonntag, 19. April 2026 | 21:30 Uhr
Kloibmüller fungierte unter Innenminister Sobokta als Kabinettschef
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Am Montag wird am Wiener Landesgericht der Spionage-Prozess gegen den Ex-Chefinspektor im inzwischen aufgelösten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), Egisto Ott, fortgesetzt. Mit Michael Kloibmüller, Kabinettschef unter ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka, ist ein zentraler Zeuge der Anklage geladen. Ott soll dessen personenbezogene, von seinem Diensthandy gezogene Daten an Jan Marsalek weitergegeben und dafür 50.000 Euro bekommen haben.

Kloibmüller war das Handy bei einem Bootsausflug in Tulln im Sommer 2017 ins Wasser gefallen. In der Hoffnung auf Datenrettung landete das Gerät bei einem spezialisierten, nunmehr mitangeklagten BVT-Beamten, der es Ott überließ. Laut Anklage sorgte Ott im Juni 2022 dafür, dass dieses und die Geräte zweier weiterer vom “Bootsunfall” betroffener ranghoher ehemaliger Ministeriumsmitarbeiter an der Wiener Wohnadresse seiner Tochter abgeholt und über den Ex-Wirecard-Manager und mutmaßlich für Russland geheimdienstlich tätigen Jan Marsalek zur Auswertung dem russischen Geheimdienst FSB überlassen wurden.

Im Ermittlungsverfahren hatte Kloibmüller erklärt, mit dem Zugriff auf seine Handydaten wäre “der gesamte Inhalt des Ressorts” offen gelegt worden: “Wenn das ein Nachrichtendienst herausbekommt und lesen kann, ist alles möglich.” Ott behauptet, er habe die insgesamt drei Handys eines Tages in einem Briefkuvert in seinem Postkasten vorgefunden. Er habe die Handys “niemandem, schon gar nicht dem russischen Geheimdienst übergeben”. Er habe sie in Kärnten “physisch vernichtet”, indem er sie mit einem Fäustl zertrümmert und die Speichermodule in Salzsäure aufgelöst hätte, behauptete Ott in seiner Beschuldigteneinvernahme.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Ist das unser Südtirol?”
Kommentare
170
“Ist das unser Südtirol?”
Markus Lanz: “Südtirol ist Opfer eigenen Erfolgs” – VIDEO
Kommentare
66
Markus Lanz: “Südtirol ist Opfer eigenen Erfolgs” – VIDEO
Wölfe in Nationalpark in Italien vergiftet
Kommentare
37
Wölfe in Nationalpark in Italien vergiftet
Notarzthubschrauber rücken in rund der Hälfte der Fälle für Touristen aus
Kommentare
36
Notarzthubschrauber rücken in rund der Hälfte der Fälle für Touristen aus
Zankapfel Menü-Tafel
Kommentare
27
Zankapfel Menü-Tafel
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 