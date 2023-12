“Koalition mit Klimaleugnern bedenklich und beunruhigend”

FRIDAYS FOR FUTURE SOUTH TYROL

FRIDAYS FOR FUTURE SOUTH TYROL

FRIDAYS FOR FUTURE SOUTH TYROL

Fridays For Future Südtirol in Sorge

Bozen – Nach den letzten Südtiroler Landtagswahlen werden derzeit in der politischen Landschaft entscheidende Diskussionen und Verhandlungen geführt, da die Parteien mögliche Koalitionen ausloten, um die neue Mehrheit im Südtiroler Landtag zu bilden. Fridays For Future Südtirol, als repräsentative Stimme der Jugend, die sich für den Klimaschutz einsetzt, hält es für unabdingbar, sich mit einer Angelegenheit zu befassen, die uns große Sorgen bereitet, nämlich der möglichen Zusammenarbeit der SVP mit rechtsextremen Parteien.

“Die Aussicht, dass sich die SVP mit Parteien verbündet, die die Realität der Klimakrise leugnen und bedenkliche Zugehörigkeiten, einschließlich faschistischer Symbolik innerhalb ihrer Parteilogos, aufweisen, ist zutiefst beunruhigend. Die nächsten fünf Jahre werden für den Klimaschutz ausschlaggebend sein, und die in dieser Zeit getroffenen Entscheidungen werden unsere Fähigkeit, die dringenden Herausforderungen der Klimakrise zu bewältigen, erheblich beeinflussen” so Linda Mair von Fridays For Future.

“Wir befinden uns an einem kritischen Punkt, an dem die Dringlichkeit der Klimakrise eine Regierung erfordert, die sich zu entschlossenem und effektivem Handeln verpflichtet. Die Bildung einer Koalition mit Parteien, die die Realität des Klimawandels leugnen, untergräbt die grundlegenden Prinzipien, die erforderlich sind, um die ökologischen Herausforderungen zu bewältigen, vor denen die Menschheit steht” sagt Lena Untersulzner von Fridays For Future.

Wir, die von Fridays For Future Südtirol vertretenen Jugendlichen und besorgten Bürger*innen, fordern die Politiker*innen auf, der Klimakrise Vorrang vor kurzfristigen politischen Gewinnen zu geben und somit die Bildung einer Klima-Zukunfts-Koalition.

Wir sind der festen Überzeugung, dass Südtirol eine Regierung verdient, die der Nachhaltigkeit, der Umweltverantwortung und der Bekämpfung der Klimakrise Priorität einräumt. Wir können es uns heute mehr denn je nicht leisten, bei diesen Werten Kompromisse einzugehen. Es gibt keinen Platz für Klimaleugner oder Ideologien, die dem wissenschaftlichen Konsens zum Klimawandel widersprechen.