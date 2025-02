Kompatscher bekräftigt in Aosta Dringlichkeit der Autonomiereform

Von: Ivd

Aosta – Am Sonntag hat Landeshauptmann Arno Kompatscher im Saal “Maria Ida Viglino” des Regionalpalasts von Aosta an der Feier zum 79. Jahrestag der Autonomie und zum 77. Jahrestag des Autonomiestatuts der Region Aosta teilgenommen.

Als Ehrengast mit der Präsidentin des Kantons Wallis, Muriel-Favre Torelloz, nutzte Kompatscher die Gelegenheit, um mit dem Präsidenten der Region, Renzo Testolin, dem Präsidenten des Regionalrats, Alberto Bertin, und dem Präsidenten des Konsortiums der lokalen Körperschaften von Aosta, Alex Micheletto, über die Fortschritte und Herausforderungen der Autonomie zu reflektieren.

Landeshauptmann Arno Kompatscher dankte Präsidenten Testolin für die Einladung: “Es ist mir eine Freude und eine Ehre, hier mit euch zwei bedeutende Jahrestage der Autonomie und des Sonderstatuts von Aosta zu feiern: als Land Südtirol, besonders unter den Besonderen; als Land Südtirol, ‚besonders‘ durch das Vorhandensein einer wichtigen Sprachminderheit; als Land Südtirol, ‚besonders‘, weil es diese schützen, fördern und ihre Entwicklung garantieren kann.”

“Diese Besonderheit”, wollen alle Landeshauptleute der Länder und Regionen mit Sonderstatut bestätigen, bekräftigen und nach Möglichkeit ausbauen. “Wir haben gemeinsam einen Weg eingeschlagen, indem wir an der Reform unserer Statuten sowohl auf technischer als auch auf politischer Ebene gearbeitet haben”, betonte Kompatscher. In der zweiten Jahreshälfte des vergangenen Jahres habe Südtirol diesen Prozess auf Wunsch der Regierung als Region Trentino-Südtirol in Zusammenarbeit mit der Präsidentschaft des Ministerrats und dem Ministerium für regionale Angelegenheiten fortgesetzt. “Wir rechnen damit, bald einen Text vorliegen zu haben. Sobald dies der Fall ist, werden wir ihn mit euch teilen, um gemeinsam den eingeschlagenen Weg fortzusetzen, damit alle Sonderautonomien gemeinsam das Ziel der Aktualisierung der Autonomie erreichen können”, schloss Kompatscher.