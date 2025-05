Kompatscher ruft zu Beteiligung an Stichwahlen auf

Von: mk

Bozen – Am Sonntag, 18. Mai, finden in Bozen und Meran Stichwahlen statt, nachdem bei den Gemeinderatswahlen am vergangenen 4. Mai keiner der Bürgermeisterkandidaten 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte. Landeshauptmann Arno Kompatscher ruft die 81.752 Wahlberechtigten in der Landeshauptstadt und die 31.596 Wahlberechtigten in der Passerstadt dazu auf, zahlreich zur Wahl zu gehen, um zu bestimmen, wer das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin bekleiden soll.

„Nur wer bei den Wahlen am kommenden Sonntag in Bozen und Meran seine Stimme abgibt, kann sich am Entscheidungsprozess beteiligen und beeinflusst die Richtung, in die sich die Stadt entwickeln soll”, unterstreicht Landeshauptmann Kompatscher. „Es ist nicht egal, wer an der Spitze einer Gemeinde steht. Entscheidungen, die im Rathaus gefällt werden, entfalten ihre Wirkung in jedem Haushalt.“

Er wünsche sowohl den Bürgerinnen und Bürgern als auch den zu Wählenden eine gute Wahl. „Je mehr Menschen in Bozen und Meran am Sonntag zur Wahl gehen und ihre Stimme abgeben, desto größer ist die Legitimation der Gewählten und der künftigen Stadtregierung”, unterstreicht der Landeshauptmann.

Die Wahllokale in Bozen und Meran sind am Sonntag, 18. Mai, von 7.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.