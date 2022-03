Kompatscher übernimmt Zuständigkeiten von Widmann

Bozen – Landeshauptmann Arno Kompatscher ist zeitweilig für die Sachbereiche des Ressorts für “Gesundheit, Breitband und Genossenschaften” zuständig. Das Dekret wurde heute im Amtsblatt der Region veröffentlicht.­

Seit dem heutigen Dienstag ist Landeshauptmann Arno Kompatscher neben seinen bisherigen Sachbereichen auch für jene des Ressorts für “Gesundheit, Breitband und Genossenschaften” verantwortlich, für die bisher Landesrat Thomas Widmann zuständig war. Das entsprechende Dekret mit der neuen Aufteilung der Aufgabenbereiche unter den Mitgliedern der Landesregierung wurde heute im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol veröffentlicht.

Dem Ressort für “Gesundheit, Breitband und Genossenschaften” sind die Abteilung Gesundheit, das Amt für Infrastrukturen der Telekommunikation, das Amt für die Entwicklung des Genossenschaftswesens, die Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe Claudiana und die Rundfunk- und Fernseh-Anstalt Südtirol zugeordnet.

Landeshauptmann Arno Kompatscher und Parteiobmann Philipp Achammer haben nach der der SAD-Affäre rund um diverse Abhörprotokolle am Montag einen Schulterschluss versucht. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Bozen forderten sie Rücktritte in der zweiten Reihe der Partei. Kompatscher verlangte den Abgang von Gesundheitslandesrat Thomas Widmann und entzog ihm seine Kompetenzen.

Achammer wiederum verlangte den Rücktritt von SVP-Vizeparteichef Karl Zeller und des SVP-Bezirksobmanns von Bozen Stadt und Land, Christoph Perathoner, der zeitweise ein Amt in der SAD bekleidet hat.