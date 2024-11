Konder zieht SVP-Spitzenkandidatur zurück – Wirtschaftsausschuss dagegen

Von: mk

Bozen – Stephan Konder, derzeit Vizebürgermeister von Bozen, wird bei den kommenden Gemeinderatswahlen nicht als Spitzenkandidat der SVP ins Rennen gehen.

Nach sorgfältigen Überlegungen und aufgrund der jüngsten Entwicklungen habe er entschieden, bei den anstehenden Gemeinderatswahlen im Mai 2025 nicht mehr als Spitzenkandidat der SVP zur Verfügung zu stehen, erklärt Konder in einer Presseaussendung.

„Für einen erfolgreichen Wahlkampf, der mit viel Verantwortung und Einsatz verbunden ist, braucht es mehr als nur persönliches Engagement – es bedarf einer Mannschaft, die uneingeschränkt hinter einem steht. Leider musste ich letzthin feststellen, dass diese Unterstützung innerhalb der SVP-Stadtpartei nicht gänzlich gegeben ist und ich somit kein Interesse mehr an einer SVP-Spitzenkandidatur habe“, schreibt Konder.

Sein Dank gelte all jenen, die ihn auf seinem bisherigen Weg unterstützt hätten. Die Arbeit für die Stadt und ihre Bürger liege ihm sehr am Herzen und er habe sein Amt stets mit großem Engagement, Ehrlichkeit, Freude und zahlreichen Ideen ausgeübt. „Ich werde als Vizebürgermeister in meiner verbleibenden Amtszeit auch weiterhin mit vollem Einsatz für Bozen tätig sein“, so Konder abschließend.

SVP-Wirtschaftausschuss der Stadt Bozen gegen Konders Rückzug

Maximin Liebl, Vorsitzender des SVP Wirtschaftausschusses Stadt Bozen, erklärt hingegen seinerseits in einer Aussendung, Stephan Konder sei als Bürgermeisterkandidat unverzichtbar. Gefordert wird eine Rücktrittsrücknahme gefordert.

Die Bozner Wirtschaft spreche sich klar und entschieden dafür aus, dass Stephan Konder weiterhin als Bürgermeisterkandidat zur Verfügung steht und seinen angekündigten Rücktritt überdenkt. „Wir sehen in ihm einen neutralen und idealen Kandidaten, der nicht nur die nötigen Kompetenzen und das wirtschaftliche Wissen mitbringt, sondern auch die Fähigkeit, die drängenden Probleme unserer Stadt anzugehen und nachhaltige Lösungen zu erarbeiten“, so Liebl.

Neben seiner wirtschaftlichen Expertise verfüge Stephan Konder über ausgeprägte soziale Kompetenzen, die ihn zu einem außergewöhnlichen Teamplayer machen würden – nicht zuletzt aufgrund seiner sportlichen Karriere, die ihn gelehrt habe, gemeinschaftlich und zielorientiert zu arbeiten. „Als Vater von zwei Kindern ist ihm außerdem bewusst, wie wichtig es ist, der Jugend in unserer Stadt Perspektiven zu bieten und neue Möglichkeiten zu schaffen, die ihre Zukunft sichern“, so Liebl.

Die Bozner Wirtschaft vertraue auf seine umfassende Expertise und sein Engagement und sei überzeugt, dass Stephan Konder maßgeblich zur positiven Entwicklung und Modernisierung unserer Stadt beitragen kann.

„Wir appellieren daher an Stephan Konder, seine Entscheidung zu überdenken und im Sinne der gemeinsamen Zukunft von Bozen seine Kandidatur aufrechtzuerhalten“, erklärt der SVP-Wirtschaftausschuss der Stadt Bozen.