Aktuelle Seite: Home > Politik > Kontroverse Themen bei Brixner Gemeinderatssitzung
Grünraumplan, Bauprojekte, Kurtaxe

Kontroverse Themen bei Brixner Gemeinderatssitzung

Mittwoch, 01. Oktober 2025 | 14:50 Uhr
Verena Stenico, Barbara Wielander & Markus Frei
Verena Stenico
Schriftgröße

Von: Ivd

Brixen – Die Sitzung des Brixner Gemeinderates vom 30. September war von zahlreichen Diskussionen geprägt. Die Opposition kritisierte dabei die Informationspolitik der Stadtverwaltung. So hieß es, auf Fragen zum Bauprojekt Letzenhof (Ortnerstraße) habe es „keine zufriedenstellende Antwort“ gegeben. Auch bei der Genehmigung des konsolidierten Haushaltsplans und der Haushaltsänderung stimmte die Opposition dagegen, da sie sich „nicht in politische Entscheidungen über die Verwendung der Mittel einbezogen“ sehe.

Ein Thema war zudem der Grünraumplan. Die Grüne Bürgerliste erklärte: „Eine ganzheitlicher Grünraumplan wie ihn Bozen und Meran beschlossen haben fehlt Brixen. Dieser kann ein wesentlicher Baustein in der Ausarbeitung des Gemeindeentwicklungsprogramms sein und sollte seinen Niederschlag in den dazugehörigen Durchführungsbestimmungen finden.“

Kontrovers diskutiert wurden Änderungen am Bebauungsplan zur Umwandlung von Grünflächen in Mischgebiete. Markus Frei äußerte dazu: „Wieder wird in Brixen Baugrund zu Gunsten des Privaten ausgewiesen, ohne den Vorgaben des Landes und den Bedürfnissen der Bevölkerung nach leistbarem Wohnen nachzukommen. Bei einem Planungsmehrwert für beide Projekte von über 1,1 Mio. und Übernahme weiterer Erschliessungskosten, kann man sich ausrechnen, welcher Profit aus solchen ‚Geschäften‘ zum Nachteil der Allgemeinheit gemacht wird.“

Auch die Erhöhung der kommunalen Kurtaxe war Thema. Die Opposition begründete ihr Nein damit, dass man es „für falsch halten, Luxushotels und einfache Pensionen gleich zu behandeln“. Stattdessen solle die Steuer „steuerlich gerecht sein, d. h. proportional zur Kategorie“.

Kritik gab es schließlich an der Verwendung von Einnahmen aus der Kurtaxe. Es wurde bemängelt, dass ein Teil „für die Zahlung der Gehälter des im Bereich der Kurtaxe tätigen Personals und ein Teil für die Mycard verwendet wurde, ohne dass wir zuvor darüber informiert worden wären“.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Toter Wolf in Dolomitental gefunden
Kommentare
60
Toter Wolf in Dolomitental gefunden
Hecken-Tod an Schweizer Grenze sorgt für Aufregung
Kommentare
48
Hecken-Tod an Schweizer Grenze sorgt für Aufregung
Covid erhebt wieder sein Haupt
Kommentare
42
Covid erhebt wieder sein Haupt
Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?
Kommentare
42
Geplanter Nationalfeiertag am 4. Oktober: Ja oder Nein?
„Der nächste Angriff auf die ‚Global Sumud Flotilla‘ wird tödlich sein“
Kommentare
36
„Der nächste Angriff auf die ‚Global Sumud Flotilla‘ wird tödlich sein“
Anzeigen
Wintercheck bei Blauschild
Wintercheck bei Blauschild
Ihre Sicherheit im Winter – Jetzt vorbereiten
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Unternehmen und digitale Innovation in Südtirol zwischen neuen Herausforderungen und Chancen
Die digitale Transformation
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 