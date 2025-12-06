Konzessionen verlängert: “Strompreise müssen sinken”

Von: mk

Bozen – Die Freiheitlichen begrüßen die Verlängerung der Konzessionen für sieben Wasserkraftwerke durch die Landesregierung und fordern zugleich, endlich die Südtiroler von der Stromproduktion im eigenen Land profitieren zu lassen.

„Durch eine Durchführungsbestimmung zum Autonomiestatut hat die Regierung in Rom in letzter Sekunde die europaweite Ausschreibung der sechs Alperia-Kraftwerke Bruneck, Waidbruck-Barbian, Naturns, Wiesen-Pfitsch, Marling und Graun sowie für das Eisackwerk-Kraftwerk Prembach verhindert und die Landesregierung konnte deren Konzessionen vorübergehend verlängern. In absehbarer Zeit können diese für 20 Jahre verlängert werden. So bleibt die Stromproduktion durch Wasserkraft weiter in Südtiroler Hand, jetzt sollten Herr und Frau Südtiroler aber auch etwas davon spüren“, schreibt der Generalsekretär der Freiheitlichen, Dietmar Zwerger, in einer Aussendung.

Mit 0,36 Euro pro Kilowattstunde liege der durchschnittliche Strompreis in Südtirol weit über dem europäischen Schnitt und entspreche in etwa den Preisen des Stromes, der in Italien mit Gas produziert wird. „Südtirols Familien werden stärker belastet als es notwendig wäre, wobei Wohnen in Südtirol von Haus aus überteuert ist. Günstigere Strompreise wären daher für unsere Familien unerlässlich. Aber auch unsere Betriebe müssten durch niedrigere Strompreise entlastet werden, um im nationalen und internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Hohe Energiekosten schwächen nicht nur die Kaufkraft der Haushalte, sondern bremsen auch Investitionen, Innovation und die Sicherung von Arbeitsplätzen. Eine nachhaltige Senkung der Strompreise ist deshalb ein entscheidender Schritt, um die wirtschaftliche Stabilität in Südtirol langfristig zu gewährleisten“, so Zwerger, selbst Inhaber eines Handwerksbetriebes weiter.

Daher fordern die Freiheitlichen ein entschiedenes Handeln. „Unsere Familien kommen immer schwerer über die Runden. Kleinbetriebe werden durch Abgaben und eine ausufernde Bürokratie übermäßig belastet. Unseren Großbetrieben entsteht durch die hohen Preise im Vergleich zu Europa ein deutlicher Standortnachteil. All dies können wir durch die Senkung der Strompreise abfedern. Nein – all dies müssen wir durch die Senkung der Strompreise abfedern“, schließt Zwerger die Aussendung der Freiheitlichen.