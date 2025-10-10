Krasznahorkai distanziert sich von Orbán-Glückwünschen

Von: apa

Der frischgebackene ungarische Literaturnobelpreisträger László Krasznahorkai hat sich nach Glückwünschen vonseiten Viktor Orbáns von Ungarns rechtsnationalem Premier distanziert. “Vielen Dank, Herr Ministerpräsident, für Ihre Glückwünsche. Aber ich werde mich Ihren politischen Handlungen und Ideen stets widersetzen. Ich werde ein freier Schriftsteller bleiben”, schrieb der Autor auf X.

Orbán hatte am Donnerstag Krasznahorkai auf Facebook als den “Stolz Ungarns” bezeichnet. Am Freitag sagte der Premier in einem Interview im Staatsrundfunk, er würde Krasznahorkai nicht als einen Schriftsteller, der zum Kern der Wählerschaft seiner Fidesz-Partei gehöre, bezeichnen. Dies sei aber völlig irrelevant, da “diese Angelegenheit nicht hinsichtlich Parteiaspekten und durch eine politische Brille betrachtet werden muss”, zitierte das Onlineportal “HVG.hu” Orbán. Jetzt müsse die “nationale Brille” aufgesetzt werden.

Dem 71-jährigen ungarischen Autor wurde am Donnerstag der Literaturnobelpreis zugesprochen – als zweitem Ungarn nach Imre Kertész (2002). Laut Jurybegründung ist Krasznahorkai ein “großer epischer Schriftsteller in der mitteleuropäischen Tradition von Kafka bis Thomas Bernhard und zeichnet sich durch Absurdität und groteske Exzesse aus”.