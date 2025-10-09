Aktuelle Seite: Home > Chronik > Zwei junge Leben auf der A22 ausgelöscht
Trauer um Lea Paris Oberleiter [22] aus Meran

Zwei junge Leben auf der A22 ausgelöscht

Donnerstag, 09. Oktober 2025 | 09:12 Uhr
Unfall A22
Alto Adige
Schriftgröße

Von: luk

San Michele all’Adige – Es war ein tragischer Mittwochnachmittag auf der Brennerautobahn südlich von Salurn: Zwei Menschen, die 22-jährige Lea Paris Oberleiter aus Meran und der 38-jährige Patrick Magnano aus Cuneo, sind gestern bei zwei beinahe zeitgleich erfolgten Unfällen auf der A22 ums Leben gekommen. Beide Kollisionen ereigneten sich zwischen Mezzocorona und San Michele all’Adige und beide folgten einem erschreckend ähnlichen Ablauf: Autos prallten mit voller Wucht auf stehende Lastwagen in Stausituationen.

Der erste Unfall geschah gegen 14.20 Uhr in Fahrtrichtung Verona, rund einen Kilometer vor der Ausfahrt San Michele. Ein Kleintransporter fuhr auf einen Sattelschlepper auf, der wegen eines Rückstaus zum Stillstand gekommen war. Für den 38-jährigen Fahrer, einen Mann aus dem Piemont, kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Trotz des raschen Eintreffens des Notarzthubschraubers „Pelikan 1“ aus Bozen und zahlreicher Feuerwehren aus San Michele all’Adige, Neumarkt sowie der Berufsfeuerwehren aus Bozen und Trient, konnten die Einsatzkräfte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Während die Rettungsarbeiten am ersten Unfallort noch liefen, kam es keine Stunde später – fast an derselben Stelle, jedoch in der Gegenrichtung – zu einer zweiten Katastrophe. Ein BMW, der Richtung Norden unterwegs war, prallte mit großer Wucht gegen das Heck eines stehenden Lkw. Laut der Zeitung Alto Adige saß am Steuer ein 25-Jähriger, der bei dem Aufprall schwer verletzt wurde. Auf dem Beifahrersitz befand sich Lea Paris Oberleiter, 22 Jahre alt, aus Meran. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Die junge Frau starb noch am Unfallort, trotz aller Reanimationsversuche des Notarztes.

Nach Angaben der Staatspolizei waren die Rückstaus und stockender Verkehr in beiden Fahrtrichtungen durch die Anzeigetafeln der Brennerautobahn-Gesellschaft angezeigt worden. Offenbar hatte der BMW-Fahrer die Warnungen übersehen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Die beiden Unfälle führten zu stundenlangen Sperren und massiven Verkehrsbehinderungen auf der A22. Erst gegen 17.00 Uhr konnte der Verkehr Richtung Süden wieder freigegeben werden, in Richtung Norden normalisierte sich die Lage erst am frühen Abend.

Ein „schwarzer Nachmittag“ auf der Brennerautobahn – so bezeichneten es Einsatzkräfte vor Ort. Die tragischen Ereignisse zeigen einmal mehr auf, wie gefährlich plötzliche Stausituationen auf stark befahrenen Autobahnabschnitten sein können.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Kommentare
54
Geduldsprobe für Autofahrer beschäftigt den Landtag
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Kommentare
48
Unterberger kritisiert EU-Entscheidung
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Kommentare
41
Aus für Pressekonferenz der Landesregierung: Omas gegen Rechts in Sorge
Gedenken an Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober
Kommentare
34
Gedenken an Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober
Tod von Leon Moser [19]: Ein Sturz, viele Fragen
Kommentare
29
Tod von Leon Moser [19]: Ein Sturz, viele Fragen
Anzeigen
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 