Kreml: 30 Tage keine Schläge gegen Energieanlagen in Ukraine

Trump will Krieg beenden

Von: APA/dpa/Reuters

US-Präsident Donald Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin haben bei ihrem Gespräch vorerst keine Einigung auf eine allgemeine Waffenruhe im Ukraine-Krieg erzielt. Putin hat nach Kreml-Angaben einem US-Vorschlag zugestimmt, 30 Tage lang alle Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine einzustellen, wenn die Ukraine dies auch tut. Das teilte der Kreml nach dem Telefonat Putins mit Trump mit. Das Weiße Haus ließ offen, ab wann dieser Schritt gelten soll.

Das Weiße Haus in Washington erklärte, Trump und Putin hätten sich auf eine “Energie- und Infrastruktur-Waffenruhe” geeinigt. Die Regierung in Moskau hat nach dem Gespräch zwischen Trump und dem Putin noch weiteren Klärungsbedarf. Es gebe noch eine Reihe offener Punkte, berichten russische Nachrichtenagenturen am Dienstag. Putin fordere einen Stopp der Waffenhilfe für die Ukraine.

Beide Präsidenten seien übereingekommen, in Kontakt zu bleiben. Zudem sollten Arbeitsgruppen zur Ausarbeitung eines Abkommens gebildet werden. Zuvor sagte Putins Sondergesandter Kirill Dmitrijew, unter Trump und Putin sei die Welt heute ein sehr viel sicherer Ort geworden.