Kritik an Wohnprojekt für Ausländer: STF greift Landesrätin Pamer an

Von: luk

Bozen – Der Landtagsabgeordnete Sven Knoll von der Süd-Tiroler Freiheit übt scharfe Kritik an einem geplanten Wohnprojekt der Landesregierung für Ausländer. Anlass ist ein Radiointerview von Wohnbaulandesrätin Rosmarie Pamer, in dem sie Details zur Nutzung von Wohnungen erläutert hatte.

Knoll wirft der Landesregierung eine „planlose und realitätsfremde Politik“ vor. Im Zentrum der Kritik steht die Frage der Finanzierung: Zwar habe Pamer betont, dass es sich nicht um kostenlose Wohnungen handle, gleichzeitig räume sie jedoch ein, dass die vorgesehenen Nutzergruppen die Mieten aus eigener Kraft kaum tragen könnten. Daraus folgert Knoll, dass ein Teil der Kosten letztlich von der öffentlichen Hand getragen werde.

Kritisch sieht die Oppositionspartei auch eine mögliche Nutzung von Wohnungen des WOBI. Diese seien ursprünglich geschaffen worden, um einheimischen Familien leistbaren Wohnraum zu bieten. Eine anderweitige Verwendung wertet Knoll als Zweckentfremdung.

Zudem bemängelt die Süd-Tiroler Freiheit fehlende Klarheit beim Gesamtkonzept. Offene Fragen beträfen unter anderem die Dauer der Wohnnutzung, die langfristige Perspektive der Bewohner sowie mögliche Folgekosten für die Gemeinden. Laut Knoll würden diese zunehmend in die Verantwortung genommen, ohne ausreichend eingebunden zu sein.

Auch der geplante Ansatz, Personen aus dem Raum Bozen in kleinere Gemeinden umzusiedeln, wird kritisch gesehen. Hier sieht Knoll praktische Probleme, etwa im Hinblick auf Arbeitsplätze und Lebensunterhalt der Betroffenen.

Die Süd-Tiroler Freiheit verweist in diesem Zusammenhang auch auf ihre laufende Online-Umfrage zum Thema Wohnpolitik, an der sich nach eigenen Angaben bereits mehrere Tausend Bürger beteiligt haben.