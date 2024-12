Kroatien wählt neuen Präsidenten

Von: apa

In Kroatien wird am Sonntag ein neuer Präsident gewählt. Die endgültige Entscheidung wird erst bei einer Stichwahl am 12. Jänner erwartet. Von insgesamt acht Kandidaten haben laut Umfragen nur zwei Chancen auf den Einzug in die Stichwahl: neben dem favorisierten Amtsinhaber Zoran Milanović auch der Kandidat der konservativen Regierungspartei HDZ, Dragan Primorac.

Anders als vor fünf Jahren, als das Wahlrennen bis zum Schluss spannend blieb, scheint der Ausgang bereits entschieden. Alles andere als ein Sieg Milanovićs wäre eine große Überraschung. Der Amtsinhaber, der von den oppositionellen Sozialdemokraten und mehreren kleineren linken und liberalen Parteien unterstützt wird, gilt laut Umfragen als haushoher Favorit – sowohl für den ersten Wahlgang als auch für die Stichwahl. Letztere wird wohl notwendig, da keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichen dürfte. Die Wahllokale sind von 7.00 bis 19.00 Uhr geöffnet.