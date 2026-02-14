„Lana wächst gemeinsam“ – ein Projekt, das Menschen verbindet

Von: mk

Lana – Was vor zwei Jahren als einfache Idee begann, ist heute ein lebendiges Zeichen für Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung in der Gemeinde Lana: Das Gartenprojekt „Lana wächst gemeinsam“ geht 2026 bereits in sein drittes Jahr. Der SVP Gemeindesozialausschuss Lana und die Pfarrcaritas Lana setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort und schaffen erneut Raum für Begegnung, Austausch und gemeinsames Wachsen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Jahr für Jahr finden sich mehr Menschen zusammen: Familien, Seniorinnen und Senioren, neu zugezogene Bürgerinnen und Bürger sowie engagierte Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer. Ungenutzte Grünflächen verwandeln sich in blühende Gemüsegärten, aus Fremden werden Nachbarn, aus Begegnungen entstehen Freundschaften.

Klaus Metz, Vorsitzender der Pfarrcaritas Lana, blickt mit großer Freude auf die Entwicklung zurück: „Es berührt mich immer wieder zu sehen, was aus diesem Projekt entsteht. Nicht nur frisches Gemüse, sondern echte Beziehungen. Menschen helfen einander, tauschen sich aus und fühlen sich wieder mehr verbunden. ‚Lana wächst gemeinsam‘ schenkt Gemeinschaft – und genau das brauchen wir heute mehr denn je.“

Auch Markus Kofler, stellvertretender Vorsitzender des SVP Gemeindesozialausschusses von Lana, unterstreicht die besondere Bedeutung: „Dieses Projekt zeigt, wie viel Gutes entstehen kann, wenn Menschen zusammenkommen. Es verbindet Generationen, stärkt das Miteinander und fördert ein bewusstes, nachhaltiges Leben. Dass es nun schon zum dritten Mal stattfindet und jedes Jahr wächst, erfüllt uns mit großer Dankbarkeit.“

Für die Gartensaison 2026 sind erneut alle herzlich eingeladen mitzumachen – sowohl Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer mit ungenutzten Flächen als auch Menschen, die sich nach einem eigenen kleinen Stück Natur sehnen. Besonders willkommen sind Seniorinnen und Senioren, Familien sowie Personen, die sich keinen eigenen Garten leisten können. Die Teilnahme ist kostenlos – oft reicht ein Korb frischer Ernte als kleines Zeichen der Wertschätzung für die Gartenbesitzer.

Interessierte können sich direkt bei Klaus Metz, Vorsitzender der Pfarrcaritas Lana, melden: Tel. 377 3838433. Die Organisatoren freuen sich darauf, auch im dritten Jahr viele neue Gesichter begrüßen zu dürfen und gemeinsam eine weitere blühende Gartensaison voller Begegnungen, Wachstum und Zusammenhalt zu erleben.