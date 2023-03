Land fördert die Familienbildung

Bozen – Neben der finanziellen Unterstützung von Familien und der Förderung der Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben ist die frühzeitige Stärkung der Familien eine der drei Säulen der Südtiroler Familienpolitik.

In diesem Rahmen unterstützt das Land die Organisationen, die sich im Bereich der Eltern- und Familienbildung betätigen, mit Beiträgen für die ordentliche Tätigkeit, für Projekte und für Investitionen. Insgesamt wurden dafür im Vorjahr 4,3 Millionen Euro bereitgestellt. Ein wichtiger Partner im Bereich der Stärkung der Familien sind die 24 Eltern-Kind-Zentren (Elki) und deren Dachverband, das ELKI-Netzwerk.

Die Landesregierung hat in ihrer jüngsten Sitzung dem Vorschlag von Landesrätin Waltraud Deeg zugestimmt, wodurch die ordentliche Tätigkeit des Elki-Dachverbandes künftig mit 90 Prozent gefördert werden kann. Damit wird eine Angleichung an ähnliche Dachverbände aus sachverwandten Bereichen (z.B. Jugendarbeit) geschaffen. “Elkis sind Orte der Begegnung, des Austausches, des Spielens. Mit dem Elki-Netzwerk verstärkt sich die Zusammenarbeit der einzelnen Zentren und damit auch der Mehrwert für die Familien”, hebt Landesrätin Deeg in diesem Zusammenhang hervor.