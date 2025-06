Land Südtirol setzt ein Zeichen für Organspende

Am 7. Juni wird das Landhaus 1 in Bozen grün beleuchtet. Mit dieser symbolischen Geste beteiligt sich das Land Südtirol am Green Ribbon Day, einem Aktionstag zur Förderung der Organspende und der Sensibilisierung dafür. LPA/Maurizio Di Giangiacomo

Von: Ivd

Bozen – Am Samstag wird das Landhaus 1 in Bozen in grünes Licht gehüllt: Mit dieser symbolischen Geste beteiligt sich das Land Südtirol am Green Ribbon Day, einem Aktionstag zur Förderung der Organspende. Das grüne Band – der sogenannte Green Ribbon – steht als Zeichen der Solidarität mit Menschen, die auf ein Spenderorgan warten oder nach einer Transplantation leben.

“Wir wollen mit dieser Aktion das Bewusstsein für ein Thema stärken, das Leben rettet”, betont Landeshauptmann Arno Kompatscher. Zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterstützen den Green Ribbon Day, der Mut, Stärke, Lebensfreude und Hoffnung vermitteln soll. Mit der Beleuchtung des Landhauses möchte das Land Südtirol ein sichtbares Zeichen setzen und das Thema Organspende stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken.

“Organspende bedeutet, Leben zu schenken. Jede einzelne Zustimmung ist ein Akt der Solidarität und kann für Betroffene den entscheidenden Unterschied machen. Als Arzt weiß ich, wie lebensverändernd eine Transplantation sein kann – aber auch, wie schwierig der Weg dorthin oft ist. Deshalb ist es so wichtig, das Bewusstsein in der Gesellschaft dafür immer wieder zu stärken”, unterstreicht Gesundheitslandesrat Hubert Messner.

In den 116 Gemeinden Südtirols haben bisher 137.493 Bürger in den Meldeämtern ihr Einverständnis gegeben, im Fall ihres Ablebens Organe zu spenden – das entspricht 66,9 Prozent. Darüber hinaus zählt der Organspendeverein A.I.D.O. in Südtirol aktuell 12.664 eingeschriebene Mitglieder.

Die Initiative des Green Ribbon Days wird vor allem in Österreich vom gemeinnützigen Verein Forum Medizin im Rahmen der Marke “Transplant for life” organisiert. In Südtirol trägt der Südtiroler Nierenkrankenverein zur Umsetzung des Projekts bei.

Auch in anderen Ländern wird das Thema Organspende am selben Tag in den Mittelpunkt gerückt: In Deutschland findet traditionell am ersten Samstag im Juni der Tag der Organspende statt, der 1983 auf Anregung der Weltgesundheitsorganisation und des Europarats eingeführt wurde.