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Auch die Mittagszeit soll pädagogisch gestaltet werden

Landesfamilienbeirat fordert Mensadienst

Dienstag, 28. Juli 2026 | 17:32 Uhr
Mensa Familienbeirat Südtirol
Pixabay
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Von: som

Bozen – Bei seiner jüngsten Sitzung hat sich der Familienbeirat des Landes unter anderem mit dem Thema der Schulausspeisung als Beitrag zur Vereinbarkeit, Bildung und kindgerechter Betreuung befasst. Dazu wurde nun auch eine Stellungnahme an Bildungslandesrat Philipp Achammer und an die Schulgewerkschaften geschickt, in der auf die pädagogische Bedeutung der Mittagszeit hingewiesen wird. Auch der Gemeindenverband hat das Schreiben zur Kenntnis erhalten, nachdem die Gemeinden für die organisatorische Abwicklung der Schulausspeisung verantwortlich sind.

Im Schreiben heißt es: “Der Familienbeirat begrüßt den weiteren Ausbau des Mensadienstes für Schülerinnen und Schüler als wichtigen Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dabei sollte die Schulausspeisung nicht nur als organisatorisches Betreuungsangebot verstanden werden, sondern als Bestandteil eines kindgerechten Schulalltages mit pädagogischem und sozialem Mehrwert. […] Der Familienbeirat regt an, die laufenden Gespräche nicht nur unter organisatorischen, finanziellen und personellen Gesichtspunkten zu führen, sondern die Qualität der Mittagszeit und das Wohl der Kinder von Beginn an mitzudenken. Ziel muss ein flächchendeckendes, leistbares und praktikables Angebot sein, das Familien unterstützt und Kindern einen verlässlichen Rahmen mit guter Betreuung, gemeinsamem Essen und sozialem Lernen bietet.

Rücksicht auf die Mittagszeit auch bei Gehaltsverhandlungen

Vor diesem Hintergrund ersucht der Familienbeirat die pädagogische Betreuung der Mittagszeit auch bei den anstehenden Gehaltsverhandlungen für das Lehrpersonal angemessen zu berücksichtigen. Bildung, Betreuung und Vereinbarkeit sollen gemeinsam gedacht und im Sinne der Kinder und Jugendlichen weiterentwickelt werden.”

Der Familienbeirat des Landes ist ein beratendes Gremium der Landesregierung. Der Beirat kann Vorschläge zur Förderung von Familien erarbeiten, gibt Gutachten, Empfehlungen und Stellungnahmen zu familienrelevanten Themen ab. Die Aufgaben und Zusammensetzung sind im Artikel 12 des Familienfördergesetz (LG 8/2013) geregelt.

Bezirk: Bozen

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