Landeshauptmann empfängt Generalkonsul von Japan

Von: Ivd

Bozen – Heute hat Landeshauptmann Arno Kompatscher den Generalkonsul Japans in Mailand, Kobayashi Toshiaki, im Palais Widmann empfangen. Begleitet wurde der Generalkonsul von der Forscherin Ariyama Kumi vom japanischen Konsulat.

Generalkonsul Kobayashi und Landeshauptmann Kompatscher tauschten sich über die Expo Osaka-Kansai im kommenden Jahr aus. “Ich danke Generalkonsul Kobayashi herzlich für die Ehre seines Besuchs”, sagte Kompatscher beim Empfang.

Auch die Olympischen Winterspiele 2026, bei denen in Antholz die Biathlon-Wettkämpfe ausgetragen werden, waren Thema. Generalkonsul Kobayashi zeigte Interesse an den Plänen und versprach, Südtirol als touristisches Ziel in Japan aktiv zu fördern.

Der 62-jährige Kobayashi Toshiaki, Absolvent des Fachbereichs Italienische Sprache an der Universität für Fremdsprachen in Tokio, kann auf eine lange Karriere im japanischen Außenministerium zurückblicken. Er war unter anderem an der japanischen Botschaft in Rom tätig, diente als Generalkonsul in Sydney und Hagatna (Guam/USA) und war Berater der Botschaft in Rom. Seit März 2023 ist er Generalkonsul Japans in Mailand.