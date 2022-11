Landeshauptmann-Kandidatur: “Tauziehen schadet der SVP”

Tritt er nun an oder doch nicht?

Bozen – Die eigentlich für den 3. Dezember angesetzte SVP-Klausur wurde um zwei Wochen verschoben. Eigentlich sollte Landeshauptmann Arno Kompatscher an diesem Samstag bekannt geben, ob er ein weiteres Mal als Landeshauptmann für die Südtiroler Volkspartei in den Ring steigt. Nun findet dieses entscheidende SVP-Treffen am 17. Dezember statt.

Die Nachrichtenagentur Ansa berichtet unter Berufung auf andere Quellen, dass Landeshauptmann Arno Kompatscher womöglich nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen könnte und damit 2023 nicht wieder kandidiert.

Der Südtiroler Politikwissenschaftler Günther Pallaver glaubt hingegen, dass die Entscheidung noch nicht gefallen ist. “Es gibt offensichtlich ein Tauziehen zwischen seiner Position und seinen internen Gegnern.” Pallaver spricht von einem Gleichgewicht der Kräfte. Allerdings gebe es eine immer stärkere Gruppierung, die versuche, einen anderen Kandidaten als Landeshauptmann zu lancieren.

Für Pallaver ist eines jedenfalls schon jetzt klar: “Für die SVP wäre es besser, wenn der Landeshauptmannkandidat bald feststehen würde und klare Verhältnisse herrschen würden. Dann könnte man sich nämlich auf die bevorstehenden Landtagswahlen konzentrieren.” So liege der Fokus auf dem internen Schlagabtausch. “Sollte Kompatscher noch einmal kandidieren, wird die SVP wahrscheinlich zustimmen. Kompatscher hat nämlich aktuell bessere Umfragewerte als die Partei”, meint Pallaver.