Landeshauptmann Kompatscher trifft Minister Giorgetti

Trient – Landeshauptmann Arno Kompatscher hat am 28. Oktober im Castello del Buonconsiglio in Trient an den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Skigruppe Fiamme Gialle und zum 60-jährigen Bestehen des Bergrettungsdienstes der Finanzwache teilgenommen. Bei der Veranstaltung waren als Ehrengäste auch Staatspräsident Sergio Mattarella und der Minister für Wirtschaft und Finanzen, Giancarlo Giorgetti.

Am Rande der Feierlichkeiten traf Landeshauptmann Kompatscher gemeinsam mit seinem Trentiner Amtskollegen Maurizio Fugatti zu einem Gespräch mit Minister Giorgetti zusammen. Thema des Treffens war das Staatshaushaltsgesetz und die Notwendigkeit einer Vereinbarung mit dem Land Südtirol, falls das Haushaltsgesetz den im Garantiepakt von 2014 festgelegten Rahmen verändern sollte.

“Wir haben bereits eine grundsätzliche Einigung erzielt”, erklärte Landeshauptmann Kompatscher, ohne auf die Details einzugehen, die in den kommenden Wochen festgelegt werden sollen. Diese Einigung bestätigt jene Linie, die bereits beim Treffen zwischen Kompatscher und Giorgetti im September im Ministerium gemeinsam mit den Vertretern der anderen Sonderautonomien festgelegt worden war.