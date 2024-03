Landesrätin Pamer und Landesrat Bianchi treffen Ministerin Locatelli

Bozen – Die Ministerin für Menschen mit Behinderungen Alessandra Locatelli hat sich bei ihrem Besuch in Bozen am heutigen Freitag mit den Landräten Rosmarie Pamer und Christian Bianchi über Südtirols Unterstützung für Menschen mit Behinderungen ausgetauscht. Südtirol habe viele nachahmenswerte Projekte und Initiativen, aus Best Practice Modellen, lasse sich viel lernen, betonte die Ministerin.

“Wir wollen jeden und jeder in seinem und ihren Fähigkeiten unterstützen und fördern, sodass jeder und jede an der Gesellschaft teilhaben kann”, betont Landesrätin Pamer. Für Landrat Bianchi ist dabei die Zusammenarbeit ein wichtiger Faktor: “Die Zusammenarbeit zwischen den Ressorts Vermögen und jenem des Sozialen Zusammenhalts ist eine wichtige. Die Einrichtungen müssen von allen Menschen in unserem Land genutzt werden können, besonders im Blick behalten wir dabei Menschen mit Behinderungen. Gefragt sind schnelles Handeln in kurzer Zeit, um unsere Gesellschaft gut weitergestalten zu können”, ist Bianchi überzeugt.

Im Gespräch mit Ministerin Locatelli wurde über den Stand der Dinge in Sachen Umsetzung des gesamtstaatlichen Ermächtigungsgesetzes gesprochen. Locatelli berichtete, dass hierfür nur mehr die jeweiligen Gutachten der Abgeordnetenkammer und des Senats fehlen würden. Gesprochen wurde zudem über Möglichkeiten und nötige Verbesserungen, die es gelte gemeinsam zu machen, um Menschen mit Behinderungen in der Arbeitswelt bessere Chancen zu ermöglichen. “Das Treffen mit Ministerin Locatelli war ein sehr freundschaftliches und geprägt vom Interesse der Ministerin, die lokalen Projekte und Realitäten kennen zu lernen”, berichtet Landesrätin Pamer.

Alessandra Locatelli ist seit Oktober 2022 Ministerin für Menschen mit Behinderungen der Regierung Meloni. Die Soziologin hat unter anderem beruflichen Erfahrungen als Leiterin einer Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen gesammelt, auch als Regionalassessorin in der Lombardei war sie für diesen Bereich zuständig.