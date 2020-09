Landesrat Bessone ist wieder gesund

Bozen – Landesrat Massimo Bessone ist am Montagvormittag aus dem Bozner Krankenhauses entlassen worden. Vor drei Wochen war er wegen einer viralen Meningitis ins Spital eingeliefert worden.

Zuerst war er in Brixen in Behandlung. Als sich sein Zustand verschlimmert hat, wurde er auf die Neurologie in Bozen verlegt worden.

„Die Zeit im Krankenhaus war sehr intensiv und sehr schwierig. Ich bedanke mich von Herzen bei allen Ärzten und Krankenpflegern, die mich mir mit großer Kompetenz und Professionalität zur Seite gestanden sind“, erklärt Bessone.

Nun sei er froh darüber, Schritt für Schritt in den Alltag zurückkehren zu dürfen.