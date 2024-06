Landesrat Christian Bianchi zu Besuch in Bruneck

Austausch über das Michael-Pacher-Haus am Kapuzinerplatz

Von: mk

Bruneck – Am Mittwoch fand ein Treffen mit den Vertretern der Bezirksgemeinschaft Pustertal, der Stadtgemeinde Bruneck und Landesrat Christian Bianchi statt. Hauptthema war der Umbau und die künftige Nutzung des Michael-Pacher-Hauses.

Seit vielen Jahren ist es der Bezirksgemeinschaft Pustertal ein großes Anliegen ein einheitliches Gebäude zu finden, in welchem sowohl die Hauptverwaltung als auch der Sozialsprengel Bruneck-Umgebung untergebracht werden können. Aktuell ist die Hauptverwaltung der Bezirksgemeinschaft Pustertal auf vier verschiedene Standorte in der Gemeinde Bruneck verteilt. Auch der Sozialsprengel Bruneck-Umgebung leidet unter Platzmangel und ist auf drei Standorte verteilt.

Seit einiger Zeit steht der Umbau des Michael-Pacher-Hauses für den Hauptsitz der Bezirksgemeinschaft Pustertal und neuen Sitz des Sozialsprengels im Raum. Dazu sollen auch die Büros der Landesverwaltung im Pustertal entsprechend aufgewertet und gestärkt werden.

Beim Treffen in Bruneck haben der Präsident der Bezirksgemeinschaft Pustertal, Robert Alexander Steger, Landesrat Christian Bianchi und der Bürgermeister der Stadtgemeinde Bruneck, Roland Griessmair unter anderem über das Areal am Kapuzinerplatz gesprochen. Entstehen soll ein neues polyfunktionales Verwaltungsgebäude mit Tiefgarage, ein gemeinsames Projekt zwischen Autonomer Provinz Bozen, Stadtgemeinde Bruneck und der Bezirksgemeinschaft Pustertal, welches von allen Parteien als strategisch wichtig erachtet wird.

Nach diesem Treffen in Bruneck wird das Thema in der Landesregierung besprochen werden, um konkrete Schritte für die Umsetzung des Vorhabens in die Wege zu leiten. Die Bezirksgemeinschaft hatte dazu bereits im Vorjahr als ersten Schritt eine Machbarkeitsstudie erstellt und auf dieser Basis werden die Verwaltungen gemeinsam weiterarbeiten.

Im Zuge des Treffens in Bruneck hat auch ein Lokalaugenschein im Sozialzentrum Trayah stattgefunden. Auch dort sollen notwendige Umbau- und Modernisierungsarbeiten, in Zusammenarbeit mit der Provinz Bozen geplant und umgesetzt werden. So ist die Erweiterung des Speisesaales, die Realisierung von neuen Räumlichkeiten für Umkleideräume das Personal und einige Parkmöglichkeiten entlang des Waldheimerweges geplant. Die Sanierung des Wohnbereiches des Sozialzentrums Trayah wird die Bezirksgemeinschaft Pustertal hingegen selbst vornehmen.