Aktuelle Seite: Home > Politik > Landesrat Galateo trifft Minister Valditara
Territoriale Bildungsräume und Projekt Pit Stop vorgestellt

Landesrat Galateo trifft Minister Valditara

Donnerstag, 26. März 2026 | 17:55 Uhr
Galateo e Gullotta_Valditara_Roma
lpa
Schriftgröße

Von: mk

Rom – Landesrat Marco Galateo hat am 26. März in Rom mit Bildungsminister Giuseppe Valditara über innovative Projekte der Jugendarbeit in Südtirol gesprochen. Vor allem die territorialen Bildungsräume und das Projekt Pit Stop, die Teil der Strategie der italienischen Jugendarbeit “Trova il tuo spazio” sind, wurden ausführlich vorgestellt. Begleitet wurde Galateo von Hauptschulamtsleiter Vincenzo Gullotta, Vertretern des Amtes für Jugendarbeit in der italienischen Kulturabteilung, der italienischen Bildungsdirektion und Mitarbeitenden des Kultur- und Bildungszentrums Terraferma.

“Die seit April 2025 aktiven territorialen Bildungsräume ermöglichen es, die Zusammenarbeit von Schule und lokalen Bildungsträgern zu stärken. Damit kann besser auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden”, zeigte sich Landesrat Galateo beim Treffen mit Minister Valditara überzeugt. Mit “Pit Stop” wurde eine Alternative zum Schulverweis für Schülerinnen und Schüler mit disziplinarischen Maßnahmen eingeführt. Das Projekt biete jungen Menschen eine Bildungsmöglichkeit und wandle damit eine Disziplinarmaßnahme in die Möglichkeit zu persönlichem Wachstum und zur Entwicklung neuer Perspektiven, führte die Südtiroler Delegation in Rom aus.

“Die Erfahrungen in Südtirol zeigen, wie ein dichtes und qualifiziertes Netz von Jugendzentren zu einem starken Partner für das gesamte Bildungssystem werden kann”, hob Minister Valditara hervor. Das Modell der Zusammenarbeit zwischen Jugendarbeit und Schule, das die Kontinuität der Bildung von morgens bis abends gewährleiste, entspreche damit den Leitlinien des Ministeriums und sei auch für andere italienische Regionen beispielgebend. “Dieser Weg zeigt, wie wichtig die funktionierende Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Einrichtungen eines Gebietes ist, um damit junge Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung bestmöglich zu unterstützen”, zeigte sich Minister Valditara überzeugt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Pestizide auf Spielplätzen: Grasproben belastet
Kommentare
74
Pestizide auf Spielplätzen: Grasproben belastet
Tarife für Seniorenheim als Kostenfalle?
Kommentare
50
Tarife für Seniorenheim als Kostenfalle?
Meran will Wildwuchs bei E-Rollern und -Fahrrädern eindämmen
Kommentare
40
Meran will Wildwuchs bei E-Rollern und -Fahrrädern eindämmen
Schockierend: Mittelschüler sticht auf seine Lehrerin ein
Kommentare
37
Schockierend: Mittelschüler sticht auf seine Lehrerin ein
Italo-Bahn testet “Superspeed”-Zug über Tirol nach München
Kommentare
32
Italo-Bahn testet “Superspeed”-Zug über Tirol nach München
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 