Landesrat Galateo trifft Minister Valditara

Von: mk

Rom – Landesrat Marco Galateo hat am 26. März in Rom mit Bildungsminister Giuseppe Valditara über innovative Projekte der Jugendarbeit in Südtirol gesprochen. Vor allem die territorialen Bildungsräume und das Projekt Pit Stop, die Teil der Strategie der italienischen Jugendarbeit “Trova il tuo spazio” sind, wurden ausführlich vorgestellt. Begleitet wurde Galateo von Hauptschulamtsleiter Vincenzo Gullotta, Vertretern des Amtes für Jugendarbeit in der italienischen Kulturabteilung, der italienischen Bildungsdirektion und Mitarbeitenden des Kultur- und Bildungszentrums Terraferma.

“Die seit April 2025 aktiven territorialen Bildungsräume ermöglichen es, die Zusammenarbeit von Schule und lokalen Bildungsträgern zu stärken. Damit kann besser auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden”, zeigte sich Landesrat Galateo beim Treffen mit Minister Valditara überzeugt. Mit “Pit Stop” wurde eine Alternative zum Schulverweis für Schülerinnen und Schüler mit disziplinarischen Maßnahmen eingeführt. Das Projekt biete jungen Menschen eine Bildungsmöglichkeit und wandle damit eine Disziplinarmaßnahme in die Möglichkeit zu persönlichem Wachstum und zur Entwicklung neuer Perspektiven, führte die Südtiroler Delegation in Rom aus.

“Die Erfahrungen in Südtirol zeigen, wie ein dichtes und qualifiziertes Netz von Jugendzentren zu einem starken Partner für das gesamte Bildungssystem werden kann”, hob Minister Valditara hervor. Das Modell der Zusammenarbeit zwischen Jugendarbeit und Schule, das die Kontinuität der Bildung von morgens bis abends gewährleiste, entspreche damit den Leitlinien des Ministeriums und sei auch für andere italienische Regionen beispielgebend. “Dieser Weg zeigt, wie wichtig die funktionierende Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Einrichtungen eines Gebietes ist, um damit junge Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung bestmöglich zu unterstützen”, zeigte sich Minister Valditara überzeugt.