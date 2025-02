Landesrat Messner: Darum sind die Wartezeiten so lang

Von: luk

Über acht Milliarden Euro beträgt der Südtiroler Landeshaushalt. Ein beachtlicher Teil davon fließt in den Gesundheitsbereich. An den langen Wartezeiten für gewisse Leistungen ändert dies aber nicht wirklich was – zumindest bis jetzt.

ORF Südtirol Heute hat kürzlich mit dem zuständigen Landesrat für Gesundheit, Hubert Messner, darüber gesprochen.

Seiner Ansicht nach gibt es in Südtirol zu viel Nachfrage nach medizinischen Leistungen. 2024 gab es laut dem Landesrat 1,5 Millionen Anfragen für diagnostische Leistungen, über 520.000 Anfragen für Erstvisiten und rund 500.000 Anfragen für Blutabnahmen.

Wie Messner erklärt, zweifelt er manchmal an der Angemessenheit vieler dieser Anfragen. Auch mit noch mehr Personal sei diese Nachfrage kaum zu bewältigen.

Auch an anderen Stellschrauben sei man gerade dabei nachzubessern, um die Wartezeiten abzubauen. Landesrat Hubert Messner unterstreicht im Interview, dass es kein Sprint, sondern ein Marathonlauf sei, und bittet damit indirekt um Geduld.